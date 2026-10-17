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Црне слутње су се обистиниле: Денвер остао без играча пред почетак НБА сезоне!

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17.10.2026 12:48

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Кошаркашу Денвер Нагетса Џулијану Стротеру (1) помажу чланови медицинског тима након што се повриједио током другог полувремена припремне утакмице НБА лиге против Лос Анђелес Клиперса, у сриједу, 14. октобра 2026. године, у Инглвуду, у Калифорнији.
Фото: Таnjug/AP Photo/Kyusung Gong

Денвер Нагетси остали су без Џулијана Стротера на најмање шест седмица, након што је бек-крило повриједио лијево кољено током припремне утакмице против Лос Анђелес Клиперса.

Повреда долази непосредно пред почетак нове НБА сезоне, у којој ће екипа Николе Јокића покушати да се врати у борбу за шампионску титулу.

Нагетси су саопштили да ће Стротер бити поново прегледан за шест седмица, након што је магнетна резонанца показала истегнуће лигамената лијевог кољена.

За сада није одређен тачан датум његовог повратка на терен, али би могао да буде ван састава до почетка децембра.

Стротер се повриједио 14. октобра, током утакмице са Клиперсима, када је незгодно доскочио и пао на лијеву ногу.

У боловима је напустио паркет, а додатни прегледи показали су да ће морати да пропусти почетак такмичарске године.

Његово одсуство представља проблем за тренера Дејвида Аделмана, који је рачунао на допринос младог кошаркаша са клупе, посебно у нападу и шуту за три поена.

Стротер има 24 године, игра на бековским и крилним позицијама, а Денвер га је изабрао као 29. пика на НБА драфту 2023. године, након три сезоне на Универзитету Гонзага.

Денвер нову сезону отвара гостовањем Оклахома Сити Тандерима 22. октобра, а стручни штаб ће до Стротеровог повратка морати да распореди његове минуте међу осталим играчима.

(Б92)

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Тагови :

Џулијан Стротер

Денвер Нагетс

НБА

кошаркаш

повреда

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