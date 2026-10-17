Мирис старих времена и сјај класика: Требиње постаје позорница олдтајмера

Аутор:АТВ редакција
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Требиње је домаћин ревије и изложбе олдтајмера, која се организује у оквиру манифестације „Рали Ћирином трасом и винском цестом“.
Догађај организује Олдтајмер клуб Мостар, уз званичну подршку Града Требиња и Туристичке организације града Требиња, а љубитељи старих аутомобила имаће прилику да погледају бројне класике који су обиљежили различите периоде аутомобилске историје.
Заинтересовани ће данас најприје моћи да прате дефиле олдтајмера улицама Требиња, планиран од 12.30 до 13.00 часова. Након тога, у 13.00 часова, почеће изложба и централна ревија на Обали Луке Вукаловића, испред хотела „Леотар“.
Посјетиоце очекује прилика да изблиза виде старе аутомобиле препознатљивог дизајна и очуваног сјаја, чије линије и данас привлаче пажњу љубитеља четвороточкаша.
Организатори су позвали и власнике олдтајмера из Требиња и Херцеговине да се придруже дефилеу и изложби, те својим возилима допринесу овом догађају посвећеном традицији и ауто-мото култури.
Суграђани и туристи позвани су да посјете манифестацију и уживају у призорима аутомобилских класика који ће у суботу употпунити атмосферу требињских улица.
Trebinje @AtvBanjaluka https://t.co/2PzuT5ylgZ— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) October 17, 2026
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