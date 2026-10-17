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Мирис старих времена и сјај класика: Требиње постаје позорница олдтајмера

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17.10.2026 13:24

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Олдтајмер клуб Мостар, уз званичну подршку Града Требиња и Туристичке организације града Требиња, организује традиционалну ревију и изложбу олдтајмера у оквиру популарне манифестације „Рали Ћирином трасом и винском цестом“.
Фото: ATV

Требиње је домаћин ревије и изложбе олдтајмера, која се организује у оквиру манифестације „Рали Ћирином трасом и винском цестом“.

Догађај организује Олдтајмер клуб Мостар, уз званичну подршку Града Требиња и Туристичке организације града Требиња, а љубитељи старих аутомобила имаће прилику да погледају бројне класике који су обиљежили различите периоде аутомобилске историје.

Заинтересовани ће данас најприје моћи да прате дефиле олдтајмера улицама Требиња, планиран од 12.30 до 13.00 часова. Након тога, у 13.00 часова, почеће изложба и централна ревија на Обали Луке Вукаловића, испред хотела „Леотар“.

Олдтајмери Требиње
Олдтајмери Требиње
ATV

Посјетиоце очекује прилика да изблиза виде старе аутомобиле препознатљивог дизајна и очуваног сјаја, чије линије и данас привлаче пажњу љубитеља четвороточкаша.

Организатори су позвали и власнике олдтајмера из Требиња и Херцеговине да се придруже дефилеу и изложби, те својим возилима допринесу овом догађају посвећеном традицији и ауто-мото култури.

Олдтајмери Требиње
Олдтајмери Требиње
ATV

Суграђани и туристи позвани су да посјете манифестацију и уживају у призорима аутомобилских класика који ће у суботу употпунити атмосферу требињских улица.

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Тагови :

Требиње

олдтајмери

манифестација

Возачи

Аутомобили

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