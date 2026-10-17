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„Ледењак судњег дана“ топи се брже него што се очекивало: Милионима пријете поплаве

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17.10.2026 12:11

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Научници упозоравају да би повлачење ледењака могло додатно да се убрза јер се морско дно испод њега спушта према унутрашњости Антарктика.
Фото: Pexels/ ArcticDesire.com Polarreisen

Научници упозоравају да би повлачење ледењака могло додатно да се убрза јер се морско дно испод њега спушта према унутрашњости Антарктика.

Ледењак Твејтс на западу Антарктика, познат као „ледењак судњег дана“, топи се знатно брже него што су досадашњи научни модели предвиђали.

Ново истраживање научника са Универзитета Калифорније у Ирвајну и НАСА-ине Лабораторије за млазни погон показало је да би до 2100. године могао допринијети порасту глобалног нивоа мора за око три центиметра, што је двоструко више од ранијих процјена.

Плима и осека

Твејтс је ледена маса чија је површина приближно једнака површини америчке савезне државе Флориде. Већ сада доприноси са око четири одсто укупном годишњем порасту нивоа свјетских мора.

Његов потпуни колапс могао би да подигне ниво мора за приближно 65 центиметара, док би дестабилизација ширег леденог покрова западне Антарктике дугорочно могла да изазове пораст нивоа мора и до три метра.

Истраживање, објављено у часопису Nature Communications, показује да топла морска вода продире дубоко испод ледењака, гдје убрзава топљење леда. На тај процес утичу плима и осека, које омогућавају морској води да продире испод ледене масе и повлачи се из ње.

Ранији модели нису у довољној мјери узимали у обзир овако широку зону контакта између леда и океана.

Олујни таласи повећавају ризик од поплава

Научници упозоравају да би повлачење ледењака могло постати још брже јер се морско дно испод њега спушта према унутрашњости Антарктика.

Истраживање процјењује да постоји 60 одсто вјероватноће да ће Твејтс до краја вијека изгубити ослонац на важној подморској узвисини, што би могло додатно да убрза губитак леда.

Чак и мањи пораст нивоа мора повећава ризик од поплава у приобалним подручјима, јер олујни таласи лакше продиру у насељена мјеста и угрожавају становништво.

Научници истичу да и даље постоје бројне непознанице о процесима који се одвијају испод ледењака, због чега су потребна додатна мјерења.

Нова експедиција планирана је за 2028. годину, када би инструменти требало да омогуће детаљније праћење утицаја морске воде на стабилност ове огромне ледене масе.

(Аваз)

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