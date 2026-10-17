Надутост вам квари јутро? Додајте овај састојак уз јутарњу каву и ријешите се проблема

Аутор:АТВ редакција
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Јутарња кафа за пробаву често прави разлику између мирног, лаког почетка дана и сати тешке надутости у стомаку.
А рјешење је већ у вашој кухињи. Кесица једног финог мљевеног зачина стоји у ормарићу изнад шпорета, у свакој продавници кошта мање од 50 динара, а многи је отворе тек у децембру, док пеку празничне колаче.
Мука обично почиње чим се пробудите. Стомак је тежак још од синоћ, одјећа стеже мало више него јуче, а тај осјећај нелагоде не пролази ни послије прве кафе. Када се пробава успори на два-три дана, стомак се додатно надује, а цијели дан почне са тежином умјесто са енергијом.
Мљевени ђумбир. То је цијела тајна. Онај исти жућкасти прах оштрог мириса који најчешће отварамо тек у децембру, док печемо медењаке. А у народној традицији од давнина се цијени као одличан савезник за лакши стомак.
Главна моћ крије се у гингеролу – састојку од ког потиче она пријатна љутина. Студије потврђују оно што су наше баке већ знале: гингерол природно подстиче рад стомака, убрзава варење и спречава надутост.
У раду објављеном у часопису „Еуропеан Јоурнал оф Гастроентерологy анд Хепатологy“, истраживање о утицају ђумбира на пражњење желуца код здравих испитаника показало је да је ђумбир утицао на брзину пражњења желуца у поређењу са плацебом.
За почетак је довољно од четвртине до пола кашичице мљевеног ђумбира на једну шољу кафе. Додајте га у већ скувану кафу и добро промијешајте, да се равномјерно расподјели.
Ако вам је укус прејак, смањите количину. Оваква кафа за пробаву може бити занимљив додатак јутарњој рутини, али не претјерујте с ђумбиром ако вам не прија.
Укус ђумбира је изражен и љуткаст, па нема потребе да сипате много. За блажи напитак додајте мало млека или га спојите са оним што иначе стављате у кафу.
Ово свакако није никакав нови рецепт, већ трик са зачином који вероватно већ имате у шпајзу. Зато је све потпуно једноставно и без икаквог ризика. Ако вам укус не одговори послије два-три јутра, нисте изгубили ништа сем пола кашичице праха. А ако вам пријатно легне, добили сте јутарњи напитак који прија стомаку, без додатног динара трошка.
Код дијела људи кафа и сама покреће дебело цријево, а код неких се то деси прилично брзо послије испијања. Занимљиво је да реакција не зависи само од кофеина, јер су слични ефекти примјећени и послије кафе без кофеина.
Зато се код неких потреба за одласком у тоалет јави свега неколико минута после јутарње шоље, док други не осете баш ништа. Сваки организам реагује на свој начин.
Будимо поштени. Ниједан напитак не може циљано да скине масне наслаге са стомака. Мења се осећај надутости и тежине, и због тога стомак изгледа равније.
Ако се после јутарње кафе црева лакше испразне и надутост спласне, разлику ћете видети на гардероби и осетити током дана. То, ипак, није губитак масног ткива.
Ако имате осјетљив желудац, горушицу или рефлукс, будите опрезни са ђумбиром и кафом. Код неких могу да изазову пецкање и појачају тегобе. Тада пробајте мању количину или изаберите неки други напитак.
Ако пијете лекове за разређивање крви или имате одређене здравствене проблеме, посавјетујте се са љекаром прије него што почнете редовно да уносите веће количине ђумбира.
Када вас често муче затвор, јака надутост или болови у стомаку, не ослањајте се само на кућне рецепте. Ако тегобе не пролазе, најбоље је да се јавите љекару.
Јутарња шоља кафе за варење може бити пријатан дио рутине, а мало ђумбира занимљив начин да јој промијените укус.
Само не очекујте да се све ријеши преко ноћи. За уредну пробаву много више значе довољно течности, влакна, кретање и редовне навике, преноси Крстарица.
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