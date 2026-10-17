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Најљепше вијести овог јутра: Српска богатија за 23 бебе

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17.10.2026 08:27

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Беба рођене бебе породилиште
Фото: Pexels/ Helena Lopes

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 11 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено осам беба, у Градишци, Зворнику и Бијељини по три, у Приједору и Добоју двије, а у Невесињу и Источном Сарајеву по једна беба.

Двије дјевојчице и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини, Градишци и Зворнику по двије дјевојчице и један дјечак, у Добоју једна дјевојчица и један дјечак, у Приједору двије дјевојчице, а у Невесињу и Источном Сарајеву по један дјечак.

Порода није било у Фочи и Требињу.

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Тагови :

рођене бебе

Република Српска

Породилишта

беба

мајка

наталитет

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