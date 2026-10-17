Драма на ауто-путу у Хрватској: Метак ранио медицинара у возилу Хитне помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Медицински радник (35) рањен је у шаку када је метак пробио бочно стакло возила Хитне помоћи током вожње ауто-путем А3 код Лужана у Хрватској.
Повријеђени мушкарац превезен је у болницу у Славонском Броду, гдје му је из шаке извађен деформисани метак непознатог калибра, док полиција трага за особом која је пуцала.
Полиција је објавила нове детаље инцидента, гдје је у четвртак метак прошао кроз бочно стакло возила Хитне медицинске помоћи и повриједило 35-годишњег медицинског радника, преноси Дневник.хр.
Возилом је управљао 52-годишњи возач, који је након инцидента, који се догодио око 16 часова, безбједно зауставио возило и повријеђеном колеги пружио прву помоћ, саопштила је Полицијска управа бродско-посавска.
Полиција је обавила увиђај и разговарала са неколико особа, а потрага за починиоцем се наставља.
Криминалистичко истраживање се наставља како би се пронашао починилац, утврдио тачан калибар метка и разјасниле све околности инцидента, саопштила је полиција.
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