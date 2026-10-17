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Драма на ауто-путу у Хрватској: Метак ранио медицинара у возилу Хитне помоћи

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17.10.2026 12:30

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Медицински радник (35) рањен је у шаку када је метак пробио бочно стакло возила Хитне помоћи током вожње ауто-путем А3 код Лужана у Хрватској.
Фото: HAC.hr

Медицински радник (35) рањен је у шаку када је метак пробио бочно стакло возила Хитне помоћи током вожње ауто-путем А3 код Лужана у Хрватској.

Повријеђени мушкарац превезен је у болницу у Славонском Броду, гдје му је из шаке извађен деформисани метак непознатог калибра, док полиција трага за особом која је пуцала.

Полиција је објавила нове детаље инцидента, гдје је у четвртак метак прошао кроз бочно стакло возила Хитне медицинске помоћи и повриједило 35-годишњег медицинског радника, преноси Дневник.хр.

Возилом је управљао 52-годишњи возач, који је након инцидента, који се догодио око 16 часова, безбједно зауставио возило и повријеђеном колеги пружио прву помоћ, саопштила је Полицијска управа бродско-посавска.

Полиција је обавила увиђај и разговарала са неколико особа, а потрага за починиоцем се наставља.

Криминалистичко истраживање се наставља како би се пронашао починилац, утврдио тачан калибар метка и разјасниле све околности инцидента, саопштила је полиција.

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Тагови :

Хрватска

Хитна помоћ

рањено једно лице

Полиција

Ауто-пут

Саобраћајна незгода

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