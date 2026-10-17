Logo

Хапшење у Хрватској због срамног скандирања

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.10.2026 10:05

Коментари:

0
Хапшење у Хрватској због срамног скандирања
Фото: Tanjug / AP / Darko Bandic

Полиција у Хрватској до сада је ухапсила четири лица због срамотног кортеа улицама Сплита, у којем су чланови навијачке групе "Торцида" уочи фудбалске утакмице "Хајдука" и "Ајакса" узвикивали антисемитске и нацистичке поруке, а утврђен је идентитет још петнаестак особа за којима трага.

Хрватски медији наводе да је четворо ухапшених осумњичено за кривично дјело јавно подстицање на насиље и мржњу, а преостале идентификоване полиција тражи јер их није нашла на адреси становања.

Истражни судија Жупанијског суда у Сплиту одредио је једномјесечни истражни затвор за петоро лица која су учествовала у навијачким обрачунима и нередима у сриједу увече на сплитској Риви, те се сукобили с полицијом која је интервенисала.

Раније је полиција ухапсила десетак особа због разних прекршаја, неки су већ испитани и одређена им је казна, а други чекају на њу.

На 10 дана затвора осуђен је 24-годишњак који је за вријеме утакмице на стадиону "Пољуд" у четвртак пијан вичући вријеђао играче "Ајакса" на антисемитској основи.

Сплитска полиција и даље интензивно ради на терену и прегледа стотине снимака како би идентификовала што већи број изгредника, преноси Срна.

Вечерас се очекује привођење истражном судији четворице који су учествовали у кортеу уз антисемитске и нацистичке узвике.

Навијачи сплитског "Хајдука" су, крећући се према стадиону на утакмицу са "Ајаксом", скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је био аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Сплит

Навијачи

Коментари (0)

Више из рубрике

Загреб, Хрватска

Регион

У Хрватској у ризику од сиромаштва 19,5 одсто становника

4 ч

0
Хитна помоћ

Регион

Метак пробио стакло возила хитне помоћи у покрету, повријеђен медицински техничар

5 ч

0
Ауто вози кроз мрак.

Регион

Пут што пролази кроз Хрватску прате мрачне силе? Сматра се једним од најуклетијих

23 ч

0
Милорад Пуповац

Регион

Огласио се Пуповац о инциденту у Сплиту: Срамно и језиво

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Шок у Шангају: Зверев остао без финала

14

04

Колико пута за 30 секунди можете устати са столице? Одговор открива много о вашем здрављу

13

53

Мистериозне пошиљке изазвале узбуну: Евакуисане канцеларије, ФБИ покренуо велику истрагу

13

45

Аграр: Јесења сјетва и приче жена са села

13

31

Нестала дјевојчица у Српској: Породица тврди да је отишла с 23-годишњаком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима