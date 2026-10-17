Хапшење у Хрватској због срамног скандирања

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Хрватској до сада је ухапсила четири лица због срамотног кортеа улицама Сплита, у којем су чланови навијачке групе "Торцида" уочи фудбалске утакмице "Хајдука" и "Ајакса" узвикивали антисемитске и нацистичке поруке, а утврђен је идентитет још петнаестак особа за којима трага.
Хрватски медији наводе да је четворо ухапшених осумњичено за кривично дјело јавно подстицање на насиље и мржњу, а преостале идентификоване полиција тражи јер их није нашла на адреси становања.
Истражни судија Жупанијског суда у Сплиту одредио је једномјесечни истражни затвор за петоро лица која су учествовала у навијачким обрачунима и нередима у сриједу увече на сплитској Риви, те се сукобили с полицијом која је интервенисала.
Раније је полиција ухапсила десетак особа због разних прекршаја, неки су већ испитани и одређена им је казна, а други чекају на њу.
На 10 дана затвора осуђен је 24-годишњак који је за вријеме утакмице на стадиону "Пољуд" у четвртак пијан вичући вријеђао играче "Ајакса" на антисемитској основи.
Сплитска полиција и даље интензивно ради на терену и прегледа стотине снимака како би идентификовала што већи број изгредника, преноси Срна.
Вечерас се очекује привођење истражном судији четворице који су учествовали у кортеу уз антисемитске и нацистичке узвике.
Навијачи сплитског "Хајдука" су, крећући се према стадиону на утакмицу са "Ајаксом", скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је био аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс".
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