Високи званичник Ватикана признао: „Ствари ће сада бити другачије“

Аутор:АТВ редакција
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Здравље папе Лава XIV (71) не треба узимати здраво за готово, изјавио је високи ватикански дипломата, надбискуп Пол Галагер, након што је папи дијагностикован аденокарцином плућа, послије операције уклањања доњег режња десног плућног крила.
Галагер, који је на челу дипломатије Ватикана од 2014. године, рекао је за Би-Би-Си да је вијест о папином здравственом стању „помало промијенила правила игре“ и да ће ствари убудуће бити другачије.
Говорећи у уторак, након што је објављено да је папа оперисан, али прије него што је потврђена дијагноза рака, Галагер је рекао да су можда папино здравље узимали здраво за готово, јер је дјеловао физички спремно и у доброј кондицији, преноси Би-Би-Си.
„Сада нам је речено да није у одличном здравственом стању и да ствари морају да се ријеше“, рекао је надбискуп и додао да су црквени званичници можда претпоставили да папа није суочен са истим рањивостима и процесом старења као други људи.
Галагер је рекао да је забринут и да би требало разјаснити како је здравствени проблем откривен и шта се тачно догодило, али је изразио наду да ће се папа опоравити.
Надбискуп, поријеклом из Ливерпула, рекао је и да очекује да би папа у неком тренутку могао да посјети Велику Британију.
Навео је да папа тек почиње да разматра своје обавезе за 2027. годину и да су евентуалне посјете још у фази разматрања, јер захтијевају дуготрајно планирање.
Папа је оперисан у уторак поподне у римској болници Ђемели.
Ватикан је саопштио да је операција била успјешна и да је протекла без компликација, као и да се папа постепено опоравља.
Према наводима Ватикана, прије захвата није показивао симптоме инфекције или болести.
Није саопштен датум његовог изласка из болнице, али се очекује да ће опоравак трајати око седам дана.
Ватикан је навео да се очекује да папа предводи недјељну молитву Анђео Господњи.
Папа је раније сам објавио да су му љекари пронашли чворић на плућима.
Након додатних прегледа, медицински тим је потврдио да је ријеч о канцерозној промјени, што је, према саопштењу Ватикана, било у складу са сумњама на основу преоперативних тестова.
(Б92)
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