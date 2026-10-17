Logo

Високи званичник Ватикана признао: „Ствари ће сада бити другачије“

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.10.2026 10:38

Коментари:

0
Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.
Фото: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Здравље папе Лава XIV (71) не треба узимати здраво за готово, изјавио је високи ватикански дипломата, надбискуп Пол Галагер, након што је папи дијагностикован аденокарцином плућа, послије операције уклањања доњег режња десног плућног крила.

Галагер, који је на челу дипломатије Ватикана од 2014. године, рекао је за Би-Би-Си да је вијест о папином здравственом стању „помало промијенила правила игре“ и да ће ствари убудуће бити другачије.

Говорећи у уторак, након што је објављено да је папа оперисан, али прије него што је потврђена дијагноза рака, Галагер је рекао да су можда папино здравље узимали здраво за готово, јер је дјеловао физички спремно и у доброј кондицији, преноси Би-Би-Си.

„Сада нам је речено да није у одличном здравственом стању и да ствари морају да се ријеше“, рекао је надбискуп и додао да су црквени званичници можда претпоставили да папа није суочен са истим рањивостима и процесом старења као други људи.

Галагер је рекао да је забринут и да би требало разјаснити како је здравствени проблем откривен и шта се тачно догодило, али је изразио наду да ће се папа опоравити.

Надбискуп, поријеклом из Ливерпула, рекао је и да очекује да би папа у неком тренутку могао да посјети Велику Британију.

Навео је да папа тек почиње да разматра своје обавезе за 2027. годину и да су евентуалне посјете још у фази разматрања, јер захтијевају дуготрајно планирање.

Папа је оперисан у уторак поподне у римској болници Ђемели.

Ватикан је саопштио да је операција била успјешна и да је протекла без компликација, као и да се папа постепено опоравља.

Према наводима Ватикана, прије захвата није показивао симптоме инфекције или болести.

Није саопштен датум његовог изласка из болнице, али се очекује да ће опоравак трајати око седам дана.

Ватикан је навео да се очекује да папа предводи недјељну молитву Анђео Господњи.

Папа је раније сам објавио да су му љекари пронашли чворић на плућима.

Након додатних прегледа, медицински тим је потврдио да је ријеч о канцерозној промјени, што је, према саопштењу Ватикана, било у складу са сумњама на основу преоперативних тестова.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

папа Лав

Ватикан

Операција

саопштење

Коментари (0)

Више из рубрике

Ватрогасци поливају водом кров куће која је изгорјела у пожару Норте у петак, 16. октобра 2026. године, у Сан Хуан Капистрану, у Калифорнији.

Свијет

Ватра гута све пред собом: Хиљаде људи у Калифорнији у опасности, школе затворене

4 ч

0
Фудбалер дошао у Британију убити човјека, наредбе му слао "Агент 47"

Свијет

Фудбалер дошао у Британију убити човјека, наредбе му слао "Агент 47"

4 ч

0
Трамп: Ако нисте сигурни како се неко зове са Блиског истока, реците само Мухамед

Свијет

Трамп: Ако нисте сигурни како се неко зове са Блиског истока, реците само Мухамед

5 ч

1
Ескалација на Блиском истоку: Експлодирао танкер са 2 милиона барела нафте

Свијет

Ескалација на Блиском истоку: Експлодирао танкер са 2 милиона барела нафте

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

11

Мурињо поново напао шпански савез: "Смири се и зачепи"

14

05

Шок у Шангају: Зверев остао без финала

14

04

Колико пута за 30 секунди можете устати са столице? Одговор открива много о вашем здрављу

13

53

Мистериозне пошиљке изазвале узбуну: Евакуисане канцеларије, ФБИ покренуо велику истрагу

13

45

Аграр: Јесења сјетва и приче жена са села

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима