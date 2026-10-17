Фудбалер дошао у Британију убити човјека, наредбе му слао "Агент 47"

Аутор:АТВ редакција
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Норвешки тинејџер који је допутовао у Велику Британију како би извршио наручено убиство за међународну криминалну групу повезану са Ираном осуђен је на 20 година затвора.
Јоханес Конгснес Натланд (19), талентовани фудбалер, пристао је да убије за сада непознату особу за накнаду од 25.000 евра.
Натланд је из свог дома у Ставангеру кренуо у Британију у марту прошле године. Само два дана касније, прије него што је успио да изврши задатак, наоружана полиција ухапсила га је у хотелу у Хадерсфилду.
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Код њега су пронађени полуаутоматски пиштољ, револвер, 12 метака и рукавице, пише британски Гардијан (The Guardian).
Иако је признао посједовање оружја, Натланд се на суду бранио тврдњом да је планирао да пуца себи у ногу како би се извукао из проблема. Порота му, међутим, није повјеровала, па је проглашен кривим за завјеру ради извршења убиства. Казна му је изречена јуче.
Током суђења откривено је да га је врбовао други тинејџер, познат под надимком Генерален (Generalen), члан забрањене шведске банде Фокстрот (Foxtrot).
Према наводима изнесеним на суђењу, ову криминалну групу подржава ирански режим, а позната је по томе што за кријумчарење дроге и насилне злочине ангажује дјецу стару свега 13 година.
Натланд је налоге добијао од шефа који је комуницирао на енглеском језику и користио име Агент 47 (Agent 47), што је алузија на серијал видео-игара и филмова „Хитмен“ (Hitman). Идентитет и локација Агента 47 и даље су непознати.
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Натланд је у Манчестер слетио са привременим пасошем. Гранична полиција га је зауставила и наложила му да се врати на аеродром и укрца на први лет за Норвешку.
Он се, међутим, оглушио о наређење и умјесто тога таксијем отишао у Хадерсфилд.
Пријавио се у хотел Брајар корт (Briar Court), гдје је преузео оружје, муницију и 2.000 фунти у готовини. Добио је и упутства о локацији украденог Нисана (Nissan) са лажним регистарским ознакама, који је требало да користи за извршење убиства.
У хотелској соби фотографисао се са оружјем и новцем разбацаним по кревету, а својој дјевојци послао је поруку да је „све спремно“.
Већ сљедећег јутра, у 5.15 часова, у његову собу упала је наоружана полиција.
Његов адвокат Пол Хајнс (Paul Hynes) као олакшавајућу околност истакао је Натландове године.
Описао га је као „младог, популарног и успјешног ученика и спортисту“ који је због зависности од дроге кренуо погрешним путем.
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Сам Натланд је током свједочења пред поротом тврдио да није био међународни плаћени убица.
„Нисам био никакав међународни убица. Стекао сам утисак да људи то очекују од мене, да играм ту улогу. Знао сам да то нисам ја“, рекао је Натланд.
Међутим, судија Чима-Граб (Cheema-Grubb) током телевизијског преноса изрицања пресуде у суду у Вуличу истакла је да поруке које је слао показују „не само учешће, него у појединим тренуцима и узбуђење“ због планираног злочина.
„Пристали сте да будете извршилац убиства и истрајали сте у томе, упркос бројним приликама да одустанете“, поручила је судија.
Она је нагласила да је полицијска интервенција спријечила злочин који би, према њеној процјени, Натланд заиста починио.
„Иако нико није убијен нити физички повријеђен, сигурна сам да бисте, да полиција није интервенисала и спријечила план, учинили оно на шта сте пристали“, закључила је судија.
(Индекс)
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