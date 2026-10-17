Огласила се бивша портпаролка Бијеле куће: Хвала предсједнику Трампу на изузетној привилегији

Аутор:АТВ редакција
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Хвала предсједнику Трампу на изузетној привилегији да обављам функцију портпаролке Бијеле куће, поручила је Кејти Захарија, бивша портпаролка Бијеле куће.
"Служити предсједнику Трампу и америчком народу у овом кључном тренутку, када обиљежавамо 250 година постојања земље, част је која се указује једном у животу. Предсједник Трамп показао је Америци да поново можемо бити велики, а он свакодневно ради на остварењу те величине. Његово повјерење представља истинску привилегију, а његово лидерство благослов је за ову земљу", навела је Захарија на Иксу.
Thank you to President Trump for the distinguished privilege of serving as White House Press Secretary.
Serving President Trump and the American people at this critical 250-year mark is the honor of a lifetime. President Trump has shown America that we can be great again, and he works to effectuate that greatness every single day. His confidence is a true privilege, and his leadership is a blessing to this country.
The work ahead is to continue delivering strong results for our Country and communicating to the American people the major wins that this Administration is making every single day. I look forward to working with the White House press corps, and with reporters across the country, to get that record out. Following the fabulous Karoline Leavitt is a high standard, and one worth meeting.
God bless President Trump, and God bless America.— Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 9, 2026
"Пред нама је задатак да наставимо да остварујемо значајне резултате за нашу земљу и да америчку јавност обавјештавамо о великим успјесима које ова администрација постиже сваког дана. Радујем се сарадњи са новинарима Бијеле куће, као и са репортерима широм земље, како бисмо те резултате представили јавности. Наслиједити сјајну Каролин Ливит представља високо постављен стандард, који вриједи достићи", додаје Захарија те поручује:
"Бог благословио предсједника Трампа и Бог благословио Америку".
Подсјећамо, Трамп је 16. октобра јавно поручио својој тадашњој портпаролки Кејти Захарији да би требало да "поново размисли" о останку на тој функцији, и то само неколико дана након што ју је преузела.
Амерички предсједник тврди да су се медији према њој протеклих дана односили "веома, веома лоше".
"Питао сам је: 'Кејти, да ли је ово за тебе? Јер, искрено, ово ти не треба. Не мораш да дозволиш да се према теби овако лоше односе'", рекао је Трамп новинарима испред Бијеле куће.
Описао ју је као "веома пријатну особу" и додао да јој је савјетовао: "Да сам на твом мјесту, размислио бих."
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