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Огласила се бивша портпаролка Бијеле куће: Хвала предсједнику Трампу на изузетној привилегији

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17.10.2026 08:48

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Портпарол Бијеле куће Кејти Захарија разговара са новинарима у сали за брифинге „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући у Вашингтону, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Хвала предсједнику Трампу на изузетној привилегији да обављам функцију портпаролке Бијеле куће, поручила је Кејти Захарија, бивша портпаролка Бијеле куће.

"Служити предсједнику Трампу и америчком народу у овом кључном тренутку, када обиљежавамо 250 година постојања земље, част је која се указује једном у животу. Предсједник Трамп показао је Америци да поново можемо бити велики, а он свакодневно ради на остварењу те величине. Његово повјерење представља истинску привилегију, а његово лидерство благослов је за ову земљу", навела је Захарија на Иксу.

"Пред нама је задатак да наставимо да остварујемо значајне резултате за нашу земљу и да америчку јавност обавјештавамо о великим успјесима које ова администрација постиже сваког дана. Радујем се сарадњи са новинарима Бијеле куће, као и са репортерима широм земље, како бисмо те резултате представили јавности. Наслиједити сјајну Каролин Ливит представља високо постављен стандард, који вриједи достићи", додаје Захарија те поручује:

"Бог благословио предсједника Трампа и Бог благословио Америку".

Подсјећамо, Трамп је 16. октобра јавно поручио својој тадашњој портпаролки Кејти Захарији да би требало да "поново размисли" о останку на тој функцији, и то само неколико дана након што ју је преузела.

Амерички предсједник тврди да су се медији према њој протеклих дана односили "веома, веома лоше".

"Питао сам је: 'Кејти, да ли је ово за тебе? Јер, искрено, ово ти не треба. Не мораш да дозволиш да се према теби овако лоше односе'", рекао је Трамп новинарима испред Бијеле куће.

Описао ју је као "веома пријатну особу" и додао да јој је савјетовао: "Да сам на твом мјесту, размислио бих."

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Тагови :

Кејти Захарија

Доналд Трамп

портпарол

оставка

Бијела кућа

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