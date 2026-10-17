Трамп: Волио бих да видим Путина на самиту Г20 у Мајамију

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би волио да предсједник Русије Владимир Путин присуствује самиту Г20 у Сједињеним Државама.
"Не знам да ли ће он доћи. Свакако би ми драго да га видим", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
Самит Г20 биће одржан 14. и 15. децембра у Мајамију, преноси Срна.
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