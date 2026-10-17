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Трамп: Волио бих да видим Путина на самиту Г20 у Мајамију

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17.10.2026 08:01

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би волио да предсједник Русије Владимир Путин присуствује самиту Г20 у Сједињеним Државама.

"Не знам да ли ће он доћи. Свакако би ми драго да га видим", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Самит Г20 биће одржан 14. и 15. децембра у Мајамију, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Самит Г20

Мајами

Америка

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