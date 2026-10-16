Портпарол Бијеле куће одлази са функције након само пет дана

Аутор:АТВ редакција
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Кејти Закарија напушта функцију портпарола Бијеле куће, рекао је званичник администрације САД агенцији РИА "Новости".
"Њујорк тајмс" је претходно пренио, позивајући се на изворе, да је Закарија смијењена након само пет дана на послу.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је раније да би Закарија требала да преиспита своју позицију и да улога портпарола Бијеле куће можда није за њу.
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