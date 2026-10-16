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Портпарол Бијеле куће одлази са функције након само пет дана

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16.10.2026 21:45

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Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Кејти Закарија напушта функцију портпарола Бијеле куће, рекао је званичник администрације САД агенцији РИА "Новости".

"Њујорк тајмс" је претходно пренио, позивајући се на изворе, да је Закарија смијењена након само пет дана на послу.

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је раније да би Закарија требала да преиспита своју позицију и да улога портпарола Бијеле куће можда није за њу.

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Тагови :

Бијела кућа

Вашингтон

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