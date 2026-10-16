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Путин и Папа разговарали о ситуацији у Украјини

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16.10.2026 18:41

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Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool AP

Руски предсједник Владимир Путин рекао је у телефонском разговору са папом Лавом Четрнаестим да подржава иницијативу Ватикана да се помогне у испоруци залиха цивилима у граду Олешки, саопштено је из Кремља.

"Подржана је намјера Ватикана да помогне у стварању услова неопходних за осигуравање безбједности становништва града и организовање снабдијевања виталним стварима. Договорено је да се сарађује по овом питању", наводи се у саопштењу.

Из Ватикана је саопштено да папа у разговору позвао руског предсједника на прекид ватре у Украјини да би се омогућио улазак помоћи и хране у град Олешки, који је под контролом руских снага.

Како је наведено, папа је изразио дубоку забринутост поводом хуманитарне ситуације у том граду, те потврдио посвећеност Ватикана свим иницијативама за мир, преноси Ројтерс.

Папа Лав и Путин претходно су разговарали у јуну 2025. године.

Папа /71/ тренутно се опоравља у римској болници "Ђемели" након операције рака плућа, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

папа Лав

разговор

Русија

Ватикан

Украјина

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