Путин и Папа разговарали о ситуацији у Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин рекао је у телефонском разговору са папом Лавом Четрнаестим да подржава иницијативу Ватикана да се помогне у испоруци залиха цивилима у граду Олешки, саопштено је из Кремља.
"Подржана је намјера Ватикана да помогне у стварању услова неопходних за осигуравање безбједности становништва града и организовање снабдијевања виталним стварима. Договорено је да се сарађује по овом питању", наводи се у саопштењу.
Из Ватикана је саопштено да папа у разговору позвао руског предсједника на прекид ватре у Украјини да би се омогућио улазак помоћи и хране у град Олешки, који је под контролом руских снага.
Како је наведено, папа је изразио дубоку забринутост поводом хуманитарне ситуације у том граду, те потврдио посвећеност Ватикана свим иницијативама за мир, преноси Ројтерс.
Папа Лав и Путин претходно су разговарали у јуну 2025. године.
Папа /71/ тренутно се опоравља у римској болници "Ђемели" након операције рака плућа, преноси Срна.
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