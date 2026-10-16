Када ће бити отворен стари гранични прелаз у Градишци?

Аутор:Милица Марјановић
Коментари:0
Приходи преполовљени, а некада прометне улице сада су готово пусте. Слика је са старог граничног прелаза у Градишци. Посао се одржава надом да ће прелаз поново бити отворен, а са њим и живот у овом дијелу града.
"Преполовило је приходе, значи баш је тешко све је нека нада да ће прелаз кренути сад су неке одлуке донесене али све је то неизвјесно јако", рекао је Горан Рађеновић, власник мјењачнице.
"У трговини сам и знам шта је трговина, има успона и падова некад се заради некад изгуби и сама та помисао одржала ме ових мјесеци ја живим у нади да ће то прорадити и профункционисати да ће град оживјети јер ово је ружно за видјети, стравично је све је потонуло и затворено", рекла је Дрена Чанковић, власник продавнице
У Градишци инсистирају да се стари прелаз отвори за путничка возила и аутобусе, док би камионски саобраћај био изијештен из центра. Зоран Аџић захтијева да се са хрватске стране отвори интегрисани гранични прелаз, што би омогућило реализацију планова везаних за развој града.
"Оно што смо инсистирали и тражимо да гранични прелаз Градишка 1 односно стари мост буде међународни гранични прелаз за путничке аутомобиле и евентуално аутобусе да се камионски транспорт избаци ван града а с друге стране пуно би значило због туристичких понуда", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.
За сада је извјесно само да се на поновно отварање старог прелаза неће чекати завршетак цјелокупне санације.
Стари гранични прелаз у Градишци и даље је затворен, а када ће поново бити отворен зависи од радова који тек треба да услиједе.
Уговор за израду пројектно-планске документације за санацију оба натпутњака потписан је прије 15 дана, а рок за израду је 60 дана. Након завршетка пројекта, требало би да буде расписан тендер за извођење радова. Ипак, надлежни најављују и могућност да се саобраћај преко старог прелаза пусти и прије завршетка цјелокупне санације.
"Ми смо формирали комисију која је изашла на терен и дала препоруке шта је потребно да се уради од радова како би се могао пустити у саобраћај у овом случају највјероватније путнички саобраћај аутобуски и возила 20 тона укупне масе и тај дио радова би требали завршити 7 до 10 дана како би се саобраћај могао пустити преко старог прелаза", рекао је Мирослав Јанковић, в.д. дирекора ЈП ''Путеви'' Републике Српске.
Отварање старог граничног прелаза, поред физичких лица интересу је и привредницима јер ће на увоз и извоз робе знатно мање чекати.
"Мислим да је то битно за све људе који живе у Републици Српској и Федерацији БиХ, на моје задовољство и задовољство свих људи који су радили на том послу тај посао смо привели крају имаћемо два гранична прелаза што значи да ћемо дупло краће чекати", рекао је Срђан Амиџић, предсједник Управног одбора УИО БиХ.
За становнике и привреднике Градишке, међутим, најважније је да најаве постану стварност. Јер, они који живе од промета уз границу већ мјесецима броје губитке и чекају да се живот врати у улице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч1
БиХ
6 ч0
БиХ
6 ч2
Најновије
Најчитаније
21
52
21
48
21
45
21
40
21
34
Тренутно на програму