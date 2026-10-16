Конаковић поднио кривичну пријаву против Турковић због монографије, она му запријетила адвокатима

Аутор:Александра Тољ Ружић
Коментари:1
Иницијативу за израду монографије „Дипломатија Босне и Херцеговине 1992–2022“ покренула је Х. Д. Запослени су је израдили. Ангажоване су двије сараднице, којима је из буџета институција БиХ исплаћено око 16.000 КМ. А све ово себи је, како каже актуелни министар спољних послова у СМ БИХ, присвојила Бисера Турковић.
Зато је, каже, због сумње на злоупотребу службеног положаја, незаконито трошење буџетских средстава и присвајање службене грађе против Турковић, поднио кривичну пријаву. До врхунца апсурда је дошло 17. септембра када су у Сарајеву, промовисане и књига Бисере Турковић и монографија Министарства са истим називом, а по свему судећи и истим садржајем.
"Имамо записнике, одлуку госпође Турковић о формирању радних група које ће се бавити овом темом. Људи раде и пишу, аутори су текстова који се налазе у тој књизи. Једно од њих је садашња амбасадорица, а друга је особа која је била на листи СДА и прави трошкове. 16–17.000 КМ. Имамо њихове уговоре који кажу да су плаћене да раде за Министарство", написао је Конаковић на фејсбуку.
Турковић не одбацује наводе да су грађу прикупљали запослени у Министарству, али одбацује тврдњу да је било шта украла. Каже да Конаковић сплеткари и измишља, а то сматра неозбиљним у односу на функцију коју обавља.
"Имамо сад ове сплеткарске активности, нису на изненађење, нису неуобичајене, с обзиром на карактер човјека од кога долазе. И шта могу да кажем, да ћемо то рјешавати преко мојих адвоката. С моје стране могу да му поручим да погледа Кривични закон, члан 2.3.4. Мислим да је овај апликативан на њега, па не би било лоше да се упозна с њим", рекла је Бисера Турковић, бивши министар спољних послова БиХ.
Додаје да је Конаковић 11. и, по свему, јединствен министар спољних послова БиХ.
"Без обзира на различите националности министара, долазили су из различитих политичких странака, припадници различитих националности. Никада се није десило да читав мандат проведе у покушају да дерогира оно што је његов претходник направио", каже Бисера Турковић, бивша министарка спољних послова БиХ
Х. Д. из Конаковићеве објаве је амбасадорица БиХ у Норвешкој Хода Дедић. И она се огласила на друштвеним мрежама, казавши да је водила тим који је прикупљао грађу. Данас су из Амбасаде у Ослу за АТВ кратко саопштили:
"С обзиром на дужност коју тренутно обавља, амбасадорица неће давати изјаве за медије нити додатно коментарисати наведени поступак", наводе из Амбасаде БиХ У Норвешкој.
Кривичном пријавом која је поднесена Тужилаштву БиХ, према јавно доступним информацијама, обухваћена је и бивша амбасадорица БиХ Јасминка Пашалић. За АТВ је потврдила да је учествовала у изради књиге, али није жељела да коментарише било шта више. Ни из Тужилаштва БиХ за сада нема коментара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
6 ч0
БиХ
6 ч2
БиХ
7 ч1
БиХ
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
52
21
48
21
45
21
40
21
34
Тренутно на програму