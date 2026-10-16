Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

Аутор:АТВ редакција
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Приче о смјени Сузи Вајлс су лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета предсједника САД, рекао је предсједник САД Доналд Трамп.
"Направили су лажне вијести, објавили су их знајући да је то лажна прича. Сузи је овдје и она ће бити овдје још дуго. Она је феноменална и јако паметна. Не постоје никакве шансе за смјену" јасан је Трамп.
.@POTUS: "The @SusieWiles47 story was a FAKE story. She has been incredible... They made up Fake News, they released it knowing it was a fake story. Susie is here — and she's gonna be here for a long time." https://t.co/EBE6mEeFWt— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 16, 2026
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