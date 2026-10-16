Logo

Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 19:52

Коментари:

1
Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

Приче о смјени Сузи Вајлс су лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета предсједника САД, рекао је предсједник САД Доналд Трамп.

"Направили су лажне вијести, објавили су их знајући да је то лажна прича. Сузи је овдје и она ће бити овдје још дуго. Она је феноменална и јако паметна. Не постоје никакве шансе за смјену" јасан је Трамп.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Сузи Вајлс

Америка

Коментари (1)

Прочитајте више

Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

Свијет

Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

13 ч

2
Елмедин Конаковић

БиХ

Порука из Сарајева: Додик нас “разваљује” док Конаковић и Бећировић спавају

2 седм

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић за АТВ: Посјета САД била је суштинска, односи бољи него икада

3 седм

8
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

Република Српска

Цвијановић након састанка са Вајлс: Пред нама је дефинитивно боље вријеме

3 седм

4

Више из рубрике

Ахметовићу претресли канцеларију и три стана: Сада се огласила његова одбрана

Свијет

Ахметовићу претресли канцеларију и три стана: Сада се огласила његова одбрана

2 ч

1
Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.

Свијет

Путин и Папа разговарали о ситуацији у Украјини

3 ч

0
Демонстрант трчи поред запаљеног аутомобила током протестног марша против недовољног финансирања школа у Паризу, у уторак, 13. октобра 2026. године.

Свијет

Италијански ученици траже боље услове у школама

3 ч

0
Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.

Свијет

Кенија потврдила трећи случај еболе

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Директор Нобелове фондације поднијела оставку

21

48

ОпенАИ на суду: Осам америчких држава тврди да ЧетГПТ подстиче самоповређивање

21

45

Портпарол Бијеле куће одлази са функције након само пет дана

21

40

Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"

21

34

Зима какву не очекујемо: Нове прогнозе доносе изненађење за БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима