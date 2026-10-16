Додик: Срби са обје стране Дрине стоје заједно

У Новом Саду сам, уз Александра Вучића @avucic и листу Уједињена Србија. Јер ово није само митинг него слика Србије која зна шта хоће. Дошао сам из Републике Српске да станем тамо гдје и припадам - уз човјека који никада није окренуо леђа српском народу. Уз лидера који је Србију економски подигао, вратио јој ауторитет у свијету и није дозволио да се стиди свог имена. И уз листу која је показала да Србија може да буде јака и сложна. Драго ми је што у Новом Саду видим и Роберта Фица @RobertFicoSVK , премијера Словачке, човјека који суверенизам и националне интересе ставља на прво мјесто. Порука из Новог Сада је јасна: Срби са обје стране Дрине стоје заједно. За Србију која не клечи. За Српску која не одустаје. За будућност која је наша. Двадесет петог октобра - за Александра Вучића, за Уједињену Србију, за снажну Србију! Јер јака Србија значи и сигурну Републику Српску.