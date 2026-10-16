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Додик: Срби са обје стране Дрине стоје заједно

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16.10.2026 19:58

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Додик: Срби са обје стране Дрине стоје заједно
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је вечерас на предизборном митингу у Новом Саду уз Александра Вучића, који никада није окренуо леђа српском народу и уз листу "Уједињена Србија", која је показала да Србија може да буде јака и сложна.

"Ово није само митинг него слика Србије која зна шта хоће", навео је Додик на "Иксу".

Додик је нагласио да је дошао из Републике Српске да стане тамо гдје и припада - уз човјека који никада није окренуо леђа српском народу, уз лидера који је Србију економски подигао, вратио јој ауторитет у свијету и није дозволио да се стиди свог имена, те уз листу која је показала да Србија може да буде јака и сложна.

Он је изразио задовољство што скупу присуствује и премијер Словачке Роберт Фицо, који, како је навео, суверенизам и националне интересе ставља на прво мјесто.

"Порука из Новог Сада је јасна: Срби са обје стране Дрине стоје заједно. За Србију која не клечи. За Српску која не одустаје. За будућност која је наша. Двадесет петог октобра - за Александра Вучића, за Уједињену Србију, за снажну Србију! Јер јака Србија значи и сигурну Републику Српску", поручио је Додик.

У Србији ће у недјељу, 25. октобра, бити одржани парламентарни избори.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Србија

Коментари (4)

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