Додик: Срби са обје стране Дрине стоје заједно

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је вечерас на предизборном митингу у Новом Саду уз Александра Вучића, који никада није окренуо леђа српском народу и уз листу "Уједињена Србија", која је показала да Србија може да буде јака и сложна.
"Ово није само митинг него слика Србије која зна шта хоће", навео је Додик на "Иксу".
Додик је нагласио да је дошао из Републике Српске да стане тамо гдје и припада - уз човјека који никада није окренуо леђа српском народу, уз лидера који је Србију економски подигао, вратио јој ауторитет у свијету и није дозволио да се стиди свог имена, те уз листу која је показала да Србија може да буде јака и сложна.
Он је изразио задовољство што скупу присуствује и премијер Словачке Роберт Фицо, који, како је навео, суверенизам и националне интересе ставља на прво мјесто.
"Порука из Новог Сада је јасна: Срби са обје стране Дрине стоје заједно. За Србију која не клечи. За Српску која не одустаје. За будућност која је наша. Двадесет петог октобра - за Александра Вучића, за Уједињену Србију, за снажну Србију! Јер јака Србија значи и сигурну Републику Српску", поручио је Додик.
У Новом Саду сам, уз Александра Вучића @avucic и листу Уједињена Србија. Јер ово није само митинг него слика Србије која зна шта хоће.
Дошао сам из Републике Српске да станем тамо гдје и припадам - уз човјека који никада није окренуо леђа српском народу. Уз лидера који је Србију економски подигао, вратио јој ауторитет у свијету и није дозволио да се стиди свог имена. И уз листу која је показала да Србија може да буде јака и сложна.
Драго ми је што у Новом Саду видим и Роберта Фица @RobertFicoSVK , премијера Словачке, човјека који суверенизам и националне интересе ставља на прво мјесто.
Порука из Новог Сада је јасна: Срби са обје стране Дрине стоје заједно. За Србију која не клечи. За Српску која не одустаје. За будућност која је наша.
Двадесет петог октобра - за Александра Вучића, за Уједињену Србију, за снажну Србију! Јер јака Србија значи и сигурну Републику Српску.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 16, 2026
У Србији ће у недјељу, 25. октобра, бити одржани парламентарни избори.
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