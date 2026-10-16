Лото бројеви: Извучена комбинација у 83. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 83. кола, које је извучено 16.10.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 9, 14, 17, 19, 24, 28, 35.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 5.100.000 КМ извучени су бројеви: 9, 14, 17, 19, 24, 28, 35.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.800.000 КМ, извучени су бројеви: 7,10, 13, 27, 28, 31, 38.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 83. колу износила је 230.000 КМ, извучени су бројеви: 7, 1, 8, 6, 9, 2.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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