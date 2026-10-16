Комеморација и сахрана Горана Талића

Аутор:Милица Марјановић
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Неке људе најбоље описује оно што остаје иза њих када оду. За професором доктором Гораном Талићем остала су дјела која су промијенила здравствену установу на чијем је челу био више од двије деценије, али и људи који су у њему имали много више од директора, љекара и стручњака. За његове пријатеље, био је ослонац.
За колеге, човјек од којег се учило. А за многе пацијенте, нада у бољи живот.
"Кажу да човјек има два живота и да други почиње кад схватиш да имаш само један, нажалост, ми твоји другови имамо и трећи живот онај који почиње сад кад више ти ниси с нама. Пало је наше најјаче упориште због тога знам да успомену на тебе неће бити тешко сачувати јер већ видим како ћу твоје име често спомињати кад дође мука и већ сад могу да чујем да је Тала жив он би то ријешио", рекао је Владимир Љевар, пријатељ.
Најтеже је, чини се, прихватити да одлазак човјека који је увијек био ту за друге оставља празнину коју нико не може попунити. О Горану Талићу се данас говори кроз све што је изградио и унаприједио, али и кроз вриједности које је остављао људима са којима је радио. Јер иза сваког успјеха који је постао видљив стајала је брига о човјеку.
"Иза свега онога што је стварао и градио стајало је и стоји нешто много важније од самог оног видљивог успјеха свијест да свака установа постоји само и искључиво због човјека а здравствена установа само и искључиво због пацијента да знање има прави смисао тек онда када се дијели и онда када служи некоме другом и да се величина човјека огледа на начин на који се човјек понаша према другим људима", рекла је Сњежана Новаковић Бурсаћ, помоћник директора за медицинске послове у Институту за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију ''Др Мирослав Зотовић''.
Од њега су се опраштали и они са којима је дијелио године рада, али и они са којима је дијелио пријатељство. Међу њима и Милорад Додик.
"Звао сам га да се видимо, рекао је идем на пут чим се вратим, а он он оде заувијек, водио сам свакакве говоре у различитим околностима а овај нисам ни желио, нека ти је вјечна слава пријатељу", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Посљедњи поздрав доктору Горану Талићу упућен је данас и на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци, гдје је сахрањен уз присуство породице, бројних пријатеља, колега, сарадника и највиших званичника Републике Српске. Испратили су га они који су са њим дијелили живот, рад и пријатељство, а иза њега остају дјела која ће наставити да живе и људи који га неће заборавити.
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