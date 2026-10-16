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„Галија“ обиљежава јубилеј 50 година постојања са бањалучком публиком!

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16.10.2026 18:34

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Пола вијека на сцени. Бројни хитови и пјесме, које су обиљежиле генерације. Рок група „Галија“ ове године слави 50 година постојања, а овај велики јубилеј обиљежиће управо у Бањалуци.
Фото: ATV

Пола вијека на сцени, и бројни хитови и пјесме, које су обиљежиле генерације. Рок група „Галија“ ове године слави 50 година постојања, а овај велики јубилеј обиљежиће управо у Бањалуци.

Галија ће бањалучку публику забављати сутра, 17. октобра у Дворани „Обилићево“.

Фронтмен групе Галија Ненад Милосављевић, познатији као Неша Галија и вокал групе Предраг Милосављевић о овом великом јубилеју као и концерту, у коме ће имати прилику да уживају Бањалучани, говорили су за Центар дана.

На питање да ли су спремни за прославу 50 година постојања, Предраг и Ненад су казали да су у славље ушли одавно, а да Бањалуку памте по лијепом још од осамдесетих година.

Како кажу, нико никада када крене путем, којим су ишли они, не може ни да планира да доживи и обиљежи овако посебан јубилеј.

„Мислим да ових 50 година не бисмо ни памтили него сам разлог како је и настала група Галија, као једна позоришна представа и онда је редитељ тражио да се направи бенд за позоришну представу. Екипа се скупила и након прве и друге пробе наставили смо да идемо даље. Тако знамо да је 4. јануар 1976. године била прва проба када је ова група људи направила свој први корак и од тог тренутка се нисмо ни растајали“, рекао је за АТВ Неша Галија.

Како поручују Предраг и Ненад, концерт ће трајати два сата, а прави изазов је био направити листу пјесама, коју ће извести пред бањалучком публиком јер је хитова много да се изведу у ограниченом временском року.

Браћа Милосављевић кроз смијех, на питање ко води главну ријеч и како се слажу, кажу да су се као млади сукобљавали и „били“, а како су сазријевали, нашли су заједнички језик и пут, а који је резултирао завидном каријером која траје 50 година.

Иако славе задивљујући јубилеј кроз који су проживјели и тугу и радост и много успомена иза њих, све је било лако и све би исто поновили јер су искусили праву радост и срећу јер су живот провели радећи управо оно што су хтјели, а то је музика.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Група Галија

Бања Лука

јубилеј

концерт

Обилићево

музика

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