„Галија“ обиљежава јубилеј 50 година постојања са бањалучком публиком!

Аутор:АТВ редакција
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Пола вијека на сцени, и бројни хитови и пјесме, које су обиљежиле генерације. Рок група „Галија“ ове године слави 50 година постојања, а овај велики јубилеј обиљежиће управо у Бањалуци.
Галија ће бањалучку публику забављати сутра, 17. октобра у Дворани „Обилићево“.
Фронтмен групе Галија Ненад Милосављевић, познатији као Неша Галија и вокал групе Предраг Милосављевић о овом великом јубилеју као и концерту, у коме ће имати прилику да уживају Бањалучани, говорили су за Центар дана.
На питање да ли су спремни за прославу 50 година постојања, Предраг и Ненад су казали да су у славље ушли одавно, а да Бањалуку памте по лијепом још од осамдесетих година.
Како кажу, нико никада када крене путем, којим су ишли они, не може ни да планира да доживи и обиљежи овако посебан јубилеј.
„Мислим да ових 50 година не бисмо ни памтили него сам разлог како је и настала група Галија, као једна позоришна представа и онда је редитељ тражио да се направи бенд за позоришну представу. Екипа се скупила и након прве и друге пробе наставили смо да идемо даље. Тако знамо да је 4. јануар 1976. године била прва проба када је ова група људи направила свој први корак и од тог тренутка се нисмо ни растајали“, рекао је за АТВ Неша Галија.
Како поручују Предраг и Ненад, концерт ће трајати два сата, а прави изазов је био направити листу пјесама, коју ће извести пред бањалучком публиком јер је хитова много да се изведу у ограниченом временском року.
Браћа Милосављевић кроз смијех, на питање ко води главну ријеч и како се слажу, кажу да су се као млади сукобљавали и „били“, а како су сазријевали, нашли су заједнички језик и пут, а који је резултирао завидном каријером која траје 50 година.
Иако славе задивљујући јубилеј кроз који су проживјели и тугу и радост и много успомена иза њих, све је било лако и све би исто поновили јер су искусили праву радост и срећу јер су живот провели радећи управо оно што су хтјели, а то је музика.
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