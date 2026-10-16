Овако је Мелина изгледала прије пластичних операција: Испливале старе фотографије

Аутор:АТВ редакција
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Јавност годинама прати стил и изглед познате модне креаторке Мелине Џиновић, међутим, ријетко ко се сјећа како је изгледала на самом почетку љубавне приче са пјевачем Харисом Џиновићем.
Након што је њихова кћерка Ђина на друштвеним мрежама подијелила старе породичне успомене, јавност је имала прилику да види Мелину Џиновић у издању у којем је многи не памте. Прије него што је постала препознатљива као плавуша изразите елеганције, Мелина је у младости имала потпуно природну косу, а на њеном лицу нису биле примјетне естетске корекције.
Љубавна прича Мелине и Хариса започела је давне 2002. године. Мелина је тада имала свега 21 годину и била је студенткиња треће године, док је Харис имао 51 годину.
Разлика од три деценије од самог почетка привлачила је велику пажњу јавности, а њена породица у почетку није одобравала ову везу. Упркос противљењу околине, Мелина није одустајала од своје љубави.
Након 23 године заједничког живота и двоје дјеце, Харис и Мелина окончали су свој однос. Данас многи истичу да позната дизајнерка много пажње посвећује њези и изгледу.
Подсјетимо, Мелина се недавно удала за милионера који је 23 године старији од ње.
(Блиц)
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