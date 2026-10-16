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Овако је Мелина изгледала прије пластичних операција: Испливале старе фотографије

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16.10.2026 19:27

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Мелина Џиновић
Фото: Youtube/ALO.RS

Јавност годинама прати стил и изглед познате модне креаторке Мелине Џиновић, међутим, ријетко ко се сјећа како је изгледала на самом почетку љубавне приче са пјевачем Харисом Џиновићем.

Потпуно другачији изглед

Након што је њихова кћерка Ђина на друштвеним мрежама подијелила старе породичне успомене, јавност је имала прилику да види Мелину Џиновић у издању у којем је многи не памте. Прије него што је постала препознатљива као плавуша изразите елеганције, Мелина је у младости имала потпуно природну косу, а на њеном лицу нису биле примјетне естетске корекције.

Романса са Харисом почела када је имала 21 годину

Љубавна прича Мелине и Хариса започела је давне 2002. године. Мелина је тада имала свега 21 годину и била је студенткиња треће године, док је Харис имао 51 годину.

Харис и Мелина
Харис и Мелина
Instagram/printscreen

Разлика од три деценије од самог почетка привлачила је велику пажњу јавности, а њена породица у почетку није одобравала ову везу. Упркос противљењу околине, Мелина није одустајала од своје љубави.

Након 23 године заједничког живота и двоје дјеце, Харис и Мелина окончали су свој однос. Данас многи истичу да позната дизајнерка много пажње посвећује њези и изгледу.

Подсјетимо, Мелина се недавно удала за милионера који је 23 године старији од ње.

(Блиц)

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Тагови :

Мелина Џиновић

Харис Џиновић

пластичне операције

Естетске корекције

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