Огласио се Тони Цетински након трагедије: "Једна жеља остаће му неиспуњена"

Аутор:АТВ редакција
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Тони Цетински опростио се од свог оца, пјевача Мирка Цетинског, који је преминуо у 79. години. Тим поводом на друштвеним мрежама објавио је емотивну поруку у којој је описао бол због губитка и све оно што је још желио рећи оцу.
У поруци посвећеној оцу Тони је написао да постоје тренуци за које човјек никада не може бити спреман, а један од најтежих јесте опроштај од родитеља.
Његове ријечи дирнуле су бројне пратиоце, посебно дио у којем признаје колико му недостају заједнички тренуци и колико би волио још једном загрлити оца.
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