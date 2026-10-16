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Огласио се Тони Цетински након трагедије: "Једна жеља остаће му неиспуњена"

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16.10.2026 12:02

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Огласио се Тони Цетински након трагедије: "Једна жеља остаће му неиспуњена"
Фото: Printscreen/Youtube/HRT

Тони Цетински опростио се од свог оца, пјевача Мирка Цетинског, који је преминуо у 79. години. Тим поводом на друштвеним мрежама објавио је емотивну поруку у којој је описао бол због губитка и све оно што је још желио рећи оцу.

У поруци посвећеној оцу Тони је написао да постоје тренуци за које човјек никада не може бити спреман, а један од најтежих јесте опроштај од родитеља.

Његове ријечи дирнуле су бројне пратиоце, посебно дио у којем признаје колико му недостају заједнички тренуци и колико би волио још једном загрлити оца.

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Тагови :

Тони Цетински

Мирко Цетински

Пјевач

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