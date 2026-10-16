Његов глас и данас буди емоције: На данашњи дан погинуо Тоше Проески

Аутор:АТВ редакција
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На данашњи дан, 16. октобра 2007. године, у саобраћајној несрећи у Хрватској живот је изгубио Тоше Проески, један од највољенијих пјевача на Балкану. У тренутку смрти имао је само 26 година, а на данашњу годишњицу навршава се 19 година од одласка умјетника чије пјесме и данас живе међу публиком широм регије.
Проески је страдао у близини Нове Градишке, током путовања из Скопља према Загребу. Вијест о његовој смрти потресла је јавност широм Балкана. Македонска телевизија прекинула је редовни програм како би објавила тужну вијест, а 17. октобар проглашен је Даном жалости у Сјеверној Македонији.
Посљедњи испраћај уприличен је у његовом родном Крушеву, гдје је сахрањен уз највише државне почасти. Десетине хиљада људи дошле су одати почаст пјевачу чији је прерани одлазак оставио велику празнину на музичкој сцени.
Тоше Проески рођен је 25. јануара 1981. године у Прилепу, а одрастао је у Крушеву. Љубав према музици показао је још у дјетињству, када је са свега пет година наступио на дјечијем фестивалу "Златно славејче".
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Његов изузетан глас и таленат убрзо су га издвојили на македонској музичкој сцени. Професионалну каријеру почео је градити 1997. године, а захваљујући интерпретацијама и емотивним пјесмама постао је једна од највећих музичких звијезда у регији, пише Аваз.
Године 2004. представљао је Македонију на Евросонгу с пјесмом "Life". Исте године именован је амбасадором добре воље УНИЦЕФ-а, чиме је потврђен и његов ангажман у хуманитарним активностима.
Током каријере објавио је седам албума и стекао бројне обожаватеље широм Балкана. Надимак "македонски славуј" добио је захваљујући раскошном гласу и посебној емоцији коју је уносио у своје интерпретације.
Његове пјесме "Чија си", "Игра без граница" и "The Hardest Thing" остале су међу најпрепознатљивијим нумерама које публика и данас слуша.
Иако је његова каријера прекинута у тренутку када је био на врхунцу популарности, Тоше Проески оставио је неизбрисив траг у музици. Готово двије деценије након његове смрти, његове пјесме и даље подсјећају на умјетника који је својим гласом, хуманошћу и једноставношћу освојио срца публике широм регије.
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