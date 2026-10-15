Ухапшен мушкарац који је претукао Кристину Живковић

Аутор:АТВ редакција
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Осумњичени Н. Р. (38), који се доводи у везу са случајем насиља над инфлуенсерком Кристином Живковић из Шапца, ухапшен је мјесец дана након што је на друштвеним мрежама објављен снимак њеног пребијања.
Према званичном саопштењу Основног јавног тужилаштва у Шапцу, осумњиченом се на терет стављају тешка кривична дјела: насилничко понашање, злостављање и мучење, као и угрожавање сигурности.
Након саслушања осумњиченог, јавни тужилац ОЈТ у Шапцу поднио је Основном суду приједлог за одређивање притвора. Притвор је предложен због постојања опасности од бјекства, ризика од утицаја на свједоке и опасности да би у кратком временском периоду могао да понови кривично дјело.
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Инфлуенсерка Кристина Живковић раније је у јавности говорила о физичком и психичком насиљу које је, како наводи, трпјела двије и по године од бившег партнера због његове патолошке љубоморе. Истакла је да је са њим радила као менаџерка хотела и да јој је био ограничен контакт са родитељима и сопственим телефоном.
Према њеним ријечима, узнемиравање и пријетње нису престали ни након прекида везе, због чега је и даље живјела под великим притиском и у страху за своју и безбједност своје породице.
(Блиц)
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