Позната пјевачица открила да је живјела са мајмуном: Водила га чак и на наступе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачица Нада Обрић током дугогодишње каријере испричала је бројне анегдоте из приватног живота, али једна од необичнијих везана је за кућног љубимца којег је својевремено добила на поклон.
Нада је својевремено открила да је прије више од двије деценије имала мајмуна по имену Зврле. Добила га је од пријатеља док је још била у браку са другим мужем, а животиња је тада била стара свега неколико мјесеци. Како је причала, веома брзо се везала за њега и толико га завољела да га је водила готово свуда са собом, чак и на наступе.
Занимљивости
"Предвиђање" Баба Ванге за новембар буди језу: Долазе ванземаљци?
Зврле јој, према њеним ријечима, није био обичан кућни љубимац. Нада га је доживљавала као члана породице, а посебну везу имали су и због времена које су свакодневно проводили заједно. Током ноћи мајмун је боравио у сервису за аутомобиле, који је држао њен тадашњи супруг.
Ипак, управо се тамо догодила трагедија која је пјевачицу веома потресла. Зврле је, како је Нада испричала, отворио чеп акумулатора, попио киселину и угинуо. Имао је свега четири године, а пјевачица је његову смрт тешко поднијела.
“Никада га нећу прежалити. Јао, каква је то туга у моме дому била, па ја сам њега као људско биће ожалила”, присјетила се Обрићева.
Поред тужног краја, Нада је сачувала и бројне успомене на несташног љубимца. Једном приликом повела га је на концерт на стадиону, али није могла да га одвоји од себе када је требало да изађе на бину. Док је њен форшпил већ почео, покушавала је да се ослободи његовог загрљаја, а током борбе Зврле ју је чак и упишкио. На крају је изашла пред публику у мокрој хаљини, а када је завршила наступ, мајмун је скочио пред њу и привукао пажњу читавог стадиона.
Пјевачица је открила и да је Зврле имао необичну навику да краде новац од муштерија у аутомобилском сервису. Чим би примјетио да неко има новчанице у џепу, узимао би их и скривао у устима, гдје их је чувао док не би процијенио да је безбједно да их извади. Због тих крађа полиција је неколико пута долазила у сервис и претресала раднике, не знајући да је прави кривац мајмун.
Савјети
Које биљке треба орезати након првог мраза?
Зврле, међутим, није био само несташан већ и веома везан за своју власницу. Нада се присјетила и једне Нове године када је била на турнеји у Аустралији, док је о мајмуну бринула њена другарица. Када се на телевизији појавила Надина пјесма, Зврле је, како је испричала, почео да грли и мази телевизор.
Ове успомене остале су дио пјевачициног приватног живота, а прича о Зврлету показује колико се везала за љубимца који јој је годинама доносио необичне ситуације, смијех, али и велику тугу.
(Гранд)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
09
10
02
10
01
09
47
09
40
Тренутно на програму