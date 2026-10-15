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Огласила се полиција о тешкој незгоди код Градишке

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15.10.2026 10:36

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Моториста Н.Ћ. из Градишке повријеђен је у саобраћајној незгоди која се догодила у Брестовчини.

Незгода је полицији пријављена јуче око 17.40 на магистралном путу Бањалука- Градишка.

Током увиђаја утврђено је да су у несрећи учествовали тешко повријеђени моториста који је управљао мотоциклом "Зонтес" и радна машина "Хам".

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Н.Ћ. је задобио тешке тјелесне повреде, те је исто превезено на Универзитетски клинички centarRepublike Српске у Бањалуци ради указивања љекарске помоћи.

"Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка", саопштено је из Полицијске управе Градишка.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Градишка

удес

повријеђени

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