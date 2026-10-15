Огласила се полиција о тешкој незгоди код Градишке

Аутор:АТВ редакција
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Моториста Н.Ћ. из Градишке повријеђен је у саобраћајној незгоди која се догодила у Брестовчини.
Незгода је полицији пријављена јуче око 17.40 на магистралном путу Бањалука- Градишка.
Током увиђаја утврђено је да су у несрећи учествовали тешко повријеђени моториста који је управљао мотоциклом "Зонтес" и радна машина "Хам".
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Н.Ћ. је задобио тешке тјелесне повреде, те је исто превезено на Универзитетски клинички centarRepublike Српске у Бањалуци ради указивања љекарске помоћи.
"Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка", саопштено је из Полицијске управе Градишка.
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