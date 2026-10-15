Хтио брзу зараду па доживио шок: Бањалучанин преваранту дао 1.835 евра

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије Н.И. преварио је Бањалучанина, при томе га оштетивши за 1.835 евра кроз лажна обећања о сигурној заради на спортским утакмицама.
Бањалучанин је, вјерујући у наводно поуздане информације о исходима мечева, уплатио наведени износ особи која је путем друштвених мрежа пласирала лажни оглас.
Због сумње да је починио кривично дјело превара, Полицијска управа Бањалука поднијела је извјештај Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци против Н. И. из Србије.
Осумњичени је, ради стицања противправне имовинске користи, креирао лажни оглас на једној друштвеној мрежи нудећи провјерене исходе утакмица. Довођењем у заблуду и лажним приказивањем чињеница, навео је оштећеног да му уплати 1.835 евра.
Полиција је случај квалификовала као кривично дјело превара, а комплетан извјештај достављен је надлежном тужилаштву на даље поступање.
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