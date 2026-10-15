Нова кућа страве у Србији: Тајне собе за мучење и убиства?

Аутор:АТВ редакција
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Луксузна вила под Авалом, тајне просторије за мучење, убиства и покушаји уништавања тијела жртава нашли су се у средишту велике истраге против криминалне групе познате као "врачарци".
Српска полиција спровела је опсежну акцију на више од 70 локација широм земље, током које је, према објављеним информацијама, ухапшено 19 особа, као и још троје осумњичених за којима су биле расписане потјернице.
Фотографије заплијењених предмета откривају велике количине новца, оружје, дрогу и бројне мобилне телефоне, међу којима су и уређаји са шифрованом комуникацијом.
Међутим, иза полицијске акције крије се знатно мрачнија прича. Истражиоци покушавају да расвијетле убиства која се повезују с овом криминалном групом, а посебну пажњу привукла је вила под Авалом, за коју се сумња да је служила за заточење и мучење жртава, пише Телеграф.
Према информацијама које је објавио Телеграф, у луксузном објекту под Авалом пронађене су скривене просторије, заштитни најлони и опрема за коју се сумња да је кориштена приликом мучења.
Начин на који је објекат био уређен истражиоце је подсјетио на кућу у Ритопеку, повезану с криминалном групом Вељка Беливука.
Сумња се да су припадници "врачараца" у вилу доводили отете особе, држали их заточене и злостављали како би од њих извукли информације.
Посебно се истражује могућност да је управо на тој локацији убијен Милан Стоковић (26), младић из Земуна који је нестао у октобру прошле године.
Према наводима Телеграфа, објекат је откривен још почетком 2026. године, али су истражиоци чекали резултате форензичких анализа и ДНК вјештачења како би га повезали с конкретним злочинима.
Стоковић је, према објављеним информацијама, отет 14. октобра 2025. године у Београду. Његов нестанак полицији је пријавио отац.
Истражиоци сумњају да је младић одведен у скривене просторије виле под Авалом, гдје је данима испитиван и злостављан.
Према тој верзији догађаја, након што су од њега добили информације које су тражили, осумњичени су га убили ватреним оружјем.
Услиједио је покушај прикривања злочина.
Пет дана након отмице, полиција је у шумском подручју између села Речица и Рам, код Пожаревца, затекла двојицу мушкараца како копају импровизовану јаму.
Ријеч је о полицијском инспектору Н. Ж. и мјештанину М. С.
Код њих су, према наводима из истраге, пронађене лопате, 24 литра соне киселине и 50 килограма креча.
Сумња се да су ова средства била намијењена уништавању биолошких трагова и отежавању идентификације жртве.
Према информацијама које су објавили српски медији, након хапшења двојице осумњичених преостали припадници групе наводно су ископали Стоковићеве посмртне остатке и премјестили их у село Лучице.
Тамо су их, како се сумња, запалили користећи бензин и аутомобилске гуме.
Због великих оштећења посмртних остатака, идентификација ДНК анализом трајала је мјесецима.
Стоковић је сахрањен 4. априла на Новом бежанијском гробљу.
Ови наводи предмет су истраге, а одговорност осумњичених тек треба да буде утврђена у судском поступку.
Истрага против групе проширена је и на убиство Живка Бакића, којег су медији означавали као једног од вођа балканског нарко-картела.
Бакић је убијен 19. јануара 2026. године у Сопоту, док се налазио у кућном притвору уз електронски надзор.
Против њега се у том тренутку водио поступак због сумње да је учествовао у кријумчарењу великих количина кокаина.
Истражиоци провјеравају повезаност његовог убиства са Стоковићевим нестанком и смрћу, као и могућност да иза оба злочина стоји иста криминална организација.
У овом контексту помиње се и Тадија Пантић (23), Стоковићев пријатељ и један од вођа навијача Партизана из Земуна, који је убијен 22. новембра 2025. године.
Фотографије које су објављене након акције показују размјере запљене.
Током претреса пронађено је приближно 2,5 килограма кокаина, као и марихуана, ЛСД и амфетамин.
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Полиција је заплијенила седам комада ватреног оружја, укључујући аутоматски пиштољ и револвере.
Пронађене су и прецизне ваге, уређај за вакуумско паковање дроге, веће количине новца у еврима и динарима, као и мобилни телефони, укључујући уређаје намијењене шифрованој комуникацији.
У дијелу истраге који се односи на тешка убиства, према објављеним информацијама, заплијењено је више од 26.000 евра, око пола милиона динара, скупоцјени сатови и ГПС уређаји за праћење.
Акције су спровођене на подручју Београда, Новог Сада, Пожаревца, Лознице, Смедерева, Краљева, Ужица, Прокупља и Шапца.
У операцијама су учествовали припадници Министарства унутрашњих послова Србије, Управе криминалистичке полиције и Безбедносно-информативне агенције (БИА), у сарадњи с надлежним тужилаштвима.
Додатни заплет у истрази представља бијег Николе Мирића, свједока-окривљеног који је, према информацијама Телеграфа, претходно постигао споразум с тужилаштвом.
Мирић је наводно пристао да открије унутрашњу организацију групе и начин њеног дјеловања.
Међутим, побјегао је с тајне локације на којој је боравио под обезбјеђењем.
Полиција трага за њим, док се настављају форензичка испитивања објеката и терена око виле под Авалом.
Истражиоци сада покушавају да утврде пуни обим дјеловања криминалне групе, њену повезаност с убиствима и улогу појединачних осумњичених у злочинима који су потресли српско подземље.
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