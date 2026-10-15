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Чопор паса литалица напао мајку са двоје дјеце испред вртића

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15.10.2026 10:15

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Пас завезан на ланцу.
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Јутарњи одлазак у вртић претворио се у прави страх за једну мајку из Прибоја, којој је чопор паса луталица пресјекао пут док је водила двоје мале дјеце, од којих једно нема ни двије године.

"Окружио нас је чопор паса, а један већи пас је почео да скаче на мене. Са мном су били дијете млађе од двије године и четворогодишње дијете. Можете замислити колико је то било застрашујуће", рекла је забринута мајка за агенцију РИНА.

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Како упозорава, пси се свакодневно окупљају у непосредној близини вртића, управо тамо гдје сваког јутра пролазе најмлађи суграђани.

Она истиче да нема ништа против животиња и сматра да и оне заслужују заштиту и хумано поступање, али да безбједност дјеце и родитеља, посебно око вртића, мора бити приоритет.

Мајка је позвала надлежне да проблем схвате озбиљно и предузму конкретне мјере, уз рјешење које ће бити хумано и у складу са заштитом животиња, али које ће дјеци омогућити да у вртић долазе без страха.

"Не треба чекати да се догоди нешто озбиљно да би се реаговало, поручила је она.

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Поједини родитељи указују да проблем са псима луталицама у том дијелу града није нов.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

напад пса

Пси луталице

Србија

Вртић

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