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Хоће ли бити стабилизације цијена горива? Економиста дао одговор возачима

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15.10.2026 10:09

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Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.
Фото: ATV

Стабилност цијена горива не може се очекивати у наредном периоду на глобалном нивоу гдје се не поштују ни правила ни договори, изјавио је Срни економиста Саша Стевановић.

Стевановић је навео да је проблем дизела и енергије глобални проблем и знак нестабилности.

"Мислим да се не може очекивати стабилизација цијена ако се на договор између САД и Русије одговара непризнавањем тог договора. Када имате свијет у којем се не поштују правила ни договори не може се очекивати стабилност", рекао је Стевановић.

Додао је да је више за очекивати неизвјесност и нестабилност као основни постулат.

"На један корак ка неком договору, два су нова корака која нас удаљавају од рјешења. Шта значи раст цијене горива можемо видјети на примјеру највеће економије. Јуче објављени податак о инфлацији већој од очекиване у САД су направиле узбуну на финансијским тржиштима", рекао је Стевановић.

Истакао је да ће за обуздавање инфлације федералне резерве Централна банка САД ће морати да повећа каматну стопу, а њен раст ће опет отежати ионако тешке услове које неизвјесност пословања доноси привреди и становништву како САД, тако и свијета.

Према његовим ријечима, за очекивати је смањење запослености у највећем економском систему свијета.

Стевановић је рекао да на сцену треба да ступе политике стабилизације, те подсјетио је да је и Нобелова награда ове године из економије у области стабилизационих политика, односно политика које треба да утичу на приватну потрошњу домаћинстава.

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Тагови :

гориво

Цијене

Цијене горива

Нафта

економија

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