Logo

РиТЕ Угљевик ван погона, нема угља: Проблем и имовинско-правни односи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.10.2026 19:28

Коментари:

6
РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Грађани Републике Српске данас имају струју. То не би била вијест да та струја није обезбијеђена у врло изазовним условима. Термоелектрана Угљевик ноћас је престала да производи струју и искључена је с мреже. Основни разлог - нема угља.

Угљевик је, 12 минута након поноћи изашао, са мреже. Радници су данас дошли на посао, али због недостатка угља не производи се електрична енергија.

Када ће поново почети са производњом, информација је коју немају ни у РиТЕ Угљевику.

Главни разлог што је стала производња је мањак угља, а то је везано за имовинско-правне односе на копу "Исток 2", гдје је бољи и квалитетнији угаљ. Проблем је, како нам је речено, настао између одређених власника имања, који како каже директор траже већу цијену за парцеле од оне која је процијењена.

Док се све то не ријеши, угља неће бити и Угљевик неће производи струју, а како нам је речено у овом предузећу, размишља се и о набавци угља из других извора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

РиТЕ Угљевик

Струја

угаљ

Коментари (6)

Више из рубрике

Нетфликс

Економија

Нетфликс отпушта 1.000 радника

3 ч

0
Омск рафинерија нафте Русија

Економија

Москва: Кијев наставља са нападима на руске рафинерије

4 ч

0
Евро на најнижем нивоу у односу на долар за посљедњих 16 мјесеци!

Економија

Евро на најнижем нивоу у односу на долар за посљедњих 16 мјесеци!

5 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

У порасту цијене нафте

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Затворене школе, радници на принудном одмору: Поплаве направиле хаос у Истанбулу

22

08

Додик: Планирамо да 9. јануара прогласимо нови Устав Републике Српске

22

02

Хаос у Албанији: Повријеђено 14 полицајаца, приведено 35 особа

21

51

Додик најавио велике промјене и смјене

21

42

Саша Мицев из БиХ осуђен на пет година затвора у САД-у: Покушао купити ракете из Сјеверне Кореје

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима