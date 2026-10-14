РиТЕ Угљевик ван погона, нема угља: Проблем и имовинско-правни односи

Аутор:АТВ редакција
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Грађани Републике Српске данас имају струју. То не би била вијест да та струја није обезбијеђена у врло изазовним условима. Термоелектрана Угљевик ноћас је престала да производи струју и искључена је с мреже. Основни разлог - нема угља.
Угљевик је, 12 минута након поноћи изашао, са мреже. Радници су данас дошли на посао, али због недостатка угља не производи се електрична енергија.
Када ће поново почети са производњом, информација је коју немају ни у РиТЕ Угљевику.
Главни разлог што је стала производња је мањак угља, а то је везано за имовинско-правне односе на копу "Исток 2", гдје је бољи и квалитетнији угаљ. Проблем је, како нам је речено, настао између одређених власника имања, који како каже директор траже већу цијену за парцеле од оне која је процијењена.
Док се све то не ријеши, угља неће бити и Угљевик неће производи струју, а како нам је речено у овом предузећу, размишља се и о набавци угља из других извора.
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