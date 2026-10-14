Нетфликс отпушта 1.000 радника

Аутор:АТВ редакција
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Компанија Нетфликс (Netflix) саопштила је данас да ће отпустити око 1.000 радника, што представља приближно шест одсто укупног броја запослених.
Ријеч је о највећем таласу отпуштања у овој компанији од 2022. године. Иако Нетфликс и даље остварује профит и заузима водећу позицију на тржишту стриминг сервиса, суочава се са успоравањем раста и све снажнијом конкуренцијом.
Одлука је запосленима саопштена интерним дописом који су потписали извршни директори Тед Сарандос и Грег Питерс, а у који је увид имала америчка телевизија Си-Ен-Би-Си (CNBC).
Отпуштања ће највише погодити одјељења за развој производа, технологију, правне послове и људске ресурсе.
„Наша мисија да забављамо свијет је амбициозна, а њено остварење захтијева дисциплину у одређивању приоритета када су у питању наши људи и ресурси“, поручили су Сарандос и Питерс запосленима.
Нагласили су да компанија наставља да расте и да не очекују одступања од пословних прогноза за ову годину.
„Наше пословање је снажно и расте, а и даље смо на путу да остваримо прогнозиране резултате за цијелу годину. Наставићемо значајно да улажемо у области које доносе највеће резултате како бисмо унаприједили нашу услугу и додатно подстакли раст и иновације“, навели су.
Додали су да таква стратегија захтијева доношење одлука о томе у које ће сегменте пословања компанија улагати.
Из Нетфликса нису жељели додатно да коментаришу отпуштања, осим онога што су извршни директори навели у допису.
Најава отпуштања долази само двије седмице након што је Сарандос на конференцији Блумберг скринтајм (Bloomberg Screentime) признао да није задовољан брзином којом компанија расте.
„Не растемо онолико брзо колико бих желио“, изјавио је почетком октобра.
Компанија се посљедњих мјесеци суочава са необичном ситуацијом. И даље остварује значајан профит и задржава водећу позицију међу стриминг сервисима, али вријеме које корисници проводе гледајући њене садржаје стагнира.
Међу главним покретачима раста броја претплатника посљедњих година били су ограничавање дијељења лозинки између домаћинстава и увођење јефтиније претплате са рекламама.
Међутим, ове мјере саме по себи не значе да постојећи корисници проводе више времена гледајући Нетфликс.
Један од највећих конкурената Нетфликсу данас је Јутјуб (YouTube), са којим се бори за пажњу корисника и вријеме које проводе пред екранима.
Истовремено, значајне промјене дешавају се и на тржишту традиционалних стриминг сервиса.
Спајањем компанија Парамаунт (Paramount) и Ворнер брос дискавери (Warner Bros. Discovery) настаје велики медијски конкурент који планира да повеже стриминг платформе Парамаунт плус (Paramount+) и Ејч-Би-О макс (HBO Max).
Због све снажније конкуренције, Нетфликс посљедњих година настоји да прошири понуду и изван класичних филмова и телевизијских серија.
Компанија све више улаже у директне преносе спортских догађаја, документарне садржаје и видео-игре како би привукла нове кориснике и повећала вријеме које проводе на платформи.
Истовремено покушава да пронађе нове глобалне хитове, попут серија „Стрејнџер тингс“ (Stranger Things) и „Игра лигње“ (Squid Game), које су раније привлачиле огроман број гледалаца и доприносиле расту броја претплатника.
Нетфликс није једина велика медијска компанија која ове јесени смањује број запослених.
Компанија Дизни (Disney) крајем септембра саопштила је да ће отпустити приближно 300 радника, првенствено у одјељењима за људске ресурсе и технологију.
Нетфликс је крајем 2025. године имао око 16.000 стално запослених, па најављено укидање приближно 1.000 радних мјеста представља значајно смањење броја радника.
Компанија би 20. октобра требало да објави финансијске резултате за треће тромјесечје, када ће инвеститори добити нови увид у њене приходе, профитабилност и изгледе за даље пословање.
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