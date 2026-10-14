У порасту цијене нафте

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у порасту након недавних извјештаја да је Иран извршио нападе на бродове у Ормуском мореузу.
Према наводима у извјештајима, Иран је напао два брода у Ормуском мореузу док све јачи сукоб између побуњених јеменских Хута и Саудијске Арабије такође представља ризик по испоруку нафте.
Саудијска Арабија је саопштила да је напад на зграду нафтне компаније "Арамко" изазвао мањи пожар и да су остаци пресретнуте ракете коју су испалили Хути повриједили четири особе у Ријаду.
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У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора порасла за око један одсто на износ већи од 107 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте такође порасла за 0,5 одсто и сада је 94,64 долара по барелу.
(Срна)
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