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Још једна жртва катастрофалног пожара у Омишу

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14.10.2026 14:02

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Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Josko Ponos

Нажалост, преминула је још једна, пета особа од посљедица повреда задобијених у катастрофалном пожару на омишком подручју. Јутрос је у КБЦ-у Сплит, на Одјељењу интензивне његе, преминуо мушкарац рођен 1951. године.

У овом тренутку живе су још три особе од укупно осам које су биле животно угрожене. Једна особа лијечи се на Одјељењу интензивне његе КБЦ-а Сплит, док су двије на лијечењу у Загребу.

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Прије само осам дана преминула је и четврта жртва великог пожара који је 13. августа захватио омишко подручје.

Ријеч је о И. К. (41), која је преминула од посљедица тешких опекотина у болници у Загребу. Била је једна од најтеже повријеђених особа. Тим трагичним исходом број страдалих попео се на четири.

Драгана Антешевић (34), туристичка радница из БиХ, страдала је на Јадранској магистрали покушавајући да побјегне од ватрене стихије, док су њена 58-годишња колегиница и пензионисани омишки ватрогасац Драго Лелас (79) преминули у КБЦ-у Сплит.

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Ова незапамћена трагедија завила је омишки крај у црно, а надлежне службе и даље спроводе детаљну истрагу како би се у потпуности утврдиле све околности и узроци избијања пожара који је однио пет људских живота.

(Телеграф.рс)

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