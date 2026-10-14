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Возио у рикверц на ауто-путу: Двије особе погинуле, дијете у животној опасности

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14.10.2026 09:37

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Двије особе погинуле су, а дијете је тешко повријеђено у саобраћајној несрећи која се догодила око један сат послије поноћи на штајерском ауто-путу у Словенији, код одморишта Луковица, у смјеру ка Марибору.

Живот дјетета је угрожен, док су још три особе задобиле лакше повреде, саопштила је Полицијска управа Љубљана, а преноси Дело.си.

Према досадашњим информацијама, 28-годишњи страни држављанин, који је управљао аутомобилом румунских регистарских ознака, зауставио се на десној саобраћајној траци, након излаза за одмориште Луковица, а потом кренуо уназад. У том тренутку у аутомобил је ударио возач комбија који се кретао иза њега.

Од силине судара преминула су два путника која су се налазила на задњим сједиштима аутомобила, док је дијете тешко повријеђено и налази се у животној опасности.

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Како је саопштила полиција, сви путници у аутомобилу били су страни држављани. Погинули су држављани Румуније, док је повријеђено дијете држављанин Француске. Лакше повреде задобили су возач аутомобила и путница на предњем сједишту, обоје држављани Румуније, као и словеначки возач комбија.

Полиција наставља прикупљање информација због сумње на извршење кривичног дјела, а о свим утврђеним околностима обавијестиће надлежно тужилаштво.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Словенија

Саобраћајна несрећа

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ауто-путеви

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