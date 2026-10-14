Возио у рикверц на ауто-путу: Двије особе погинуле, дијете у животној опасности

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе погинуле су, а дијете је тешко повријеђено у саобраћајној несрећи која се догодила око један сат послије поноћи на штајерском ауто-путу у Словенији, код одморишта Луковица, у смјеру ка Марибору.
Живот дјетета је угрожен, док су још три особе задобиле лакше повреде, саопштила је Полицијска управа Љубљана, а преноси Дело.си.
Према досадашњим информацијама, 28-годишњи страни држављанин, који је управљао аутомобилом румунских регистарских ознака, зауставио се на десној саобраћајној траци, након излаза за одмориште Луковица, а потом кренуо уназад. У том тренутку у аутомобил је ударио возач комбија који се кретао иза њега.
Од силине судара преминула су два путника која су се налазила на задњим сједиштима аутомобила, док је дијете тешко повријеђено и налази се у животној опасности.
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Како је саопштила полиција, сви путници у аутомобилу били су страни држављани. Погинули су држављани Румуније, док је повријеђено дијете држављанин Француске. Лакше повреде задобили су возач аутомобила и путница на предњем сједишту, обоје држављани Румуније, као и словеначки возач комбија.
Полиција наставља прикупљање информација због сумње на извршење кривичног дјела, а о свим утврђеним околностима обавијестиће надлежно тужилаштво.
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