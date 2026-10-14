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Убица Тупака Шакура осуђен на доживотни затвор

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14.10.2026 08:54

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Тупак Шакур
Фото: Screenshot/Youtube

Дуан "Кифи Ди" Дејвис (63), бивши вођа злогласне и опасне банде "Southside Compton Crips", осуђен је на казну затвора од 40 година до доживотне робије због организовања убиства легенде америчке реп сцене Тупака Шакура 1996. године.

Одлуком судије Карли Кирни, Дејвису је у казну званично урачунато и 731 дан проведен у притвору, чиме је стављена тачка на један од најпознатијих и најмистериознијих злочина у историји поп културе.

Подсјећамо, Дејвис је још 31. августа проглашен кривим за убиство првог степена. Порота га је прогласила кривим послије мање од три сата вијећања за организовање оружаног напада у ком је Тупак, који је у том моменту имао свега 25 година, смртно рањен у близини чувеног Лас Вегас Стрипа. Он је уједно и једина особа која је икада формално оптужена и осуђена за овај злочин.

Сопствени мемоари и подкасти му дошли главе

Истрага овог убиства деценијама је тапкала у мјесту. Оружје којим је почињена ликвидација никада није пронађено, материјални докази су годинама нестајали, а свједоци су строгим ћутањем поштовали неписани кодекс уличних банди. Међутим, пресудни заокрет и кључни докази против Дејвиса постале су управо његове сопствене изјаве које је годинама непромишљено давао у интервјуима, документарним филмовима и подкастима. Поред тога, Дејвис је 2019. године објавио и мемоаре под насловом "Compton Street Legend", у којима је без устручавања изнио своју верзију крвавог догађаја.

"Ја сам један од ријетких живих очевидаца Тупаковог убиства који познаје и много ширу причу о разлозима због којих су убијени и Тупак и Биги (репер Ноториус БИГ)", написао је Дејвис у књизи која га је на крају послала на доживотну робију.

Крвава освета због туче у казину

Тужилаштво током суђења није тврдило да је Дејвис лично потегао оружје и пуцао у Шакура, већ да је као високопозиционирани шеф банде изрежирао напад из чисте освете. Наиме, свему је претходила жестока туча у хотелу "MGM Grand" у Лас Вегасу, гдје је Шакурова пратња претукла Дејвисовог сестрића Орланда Андерсона.

Легендарни реп музичар Тупак Шакур погођен је са четири метка 7. септембра 1996. године, од којих му је један тешко разорио плућа. Иако су се љекари данима борили за његов живот, преминуо је 13. септембра 1996. године, тачно шест дана након бруталног напада, преноси Информер.

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Тагови :

Тупак Шакур

доживотна казна затвора

Убиство

Детаљи убиства

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