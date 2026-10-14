Акција “Камен”: У шлеперу откривено 100 килограма марихуане

Аутор:Огњен Матавуљ
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У оперативној акцији „Камен“ Федерална управа полиције заплијенила је 100 килограма марихуане и ухапсила Н.М. (46) из Коњица због сумње да се бавио шверцом дроге.
Акција је спроведена на подручју Западано-херцеговачког кантона гдје су полицијски истражиоци зауставили шлепер, а у поду приколице камиона откривено је 100 килограма канабиса.
„По наредби Суда БиХ и под наџором Тужилаштва БиХ извршен је претрес шлепера при чему је пронађено и одузето око 100 килограма канабиса, више мобилних телефона, као и други предмети који се могу довести у везу с извршењем наведеног кривичног ђела”, саопштило је ФУП.
Осумњичени је спроведен у службене просторије ФУП на криминалистичку обраду, након чега ће бити предат у надлежност Тужилаштва БиХ на даље поступање.
“Федерална управа полиције наставља активности на откривању и документовању кривичних ђела из области неовлаштеног промета опојним дрогама, у сарадњи с надлежним полицијским и правосудним институцијама”, наводе у ФУП-у.
Акција је спроведена у сарадњи са МУП-опм Западнохерцеговачког кантона – ПУ Груде.
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