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Акција “Камен”: У шлеперу откривено 100 килограма марихуане

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14.10.2026 09:43

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Акција Камен, 100 килограма марихуане
Фото: ФУП

У оперативној акцији „Камен“ Федерална управа полиције заплијенила је 100 килограма марихуане и ухапсила Н.М. (46) из Коњица због сумње да се бавио шверцом дроге.

Акција је спроведена на подручју Западано-херцеговачког кантона гдје су полицијски истражиоци зауставили шлепер, а у поду приколице камиона откривено је 100 килограма канабиса.

„По наредби Суда БиХ и под наџором Тужилаштва БиХ извршен је претрес шлепера при чему је пронађено и одузето око 100 килограма канабиса, више мобилних телефона, као и други предмети који се могу довести у везу с извршењем наведеног кривичног ђела”, саопштило је ФУП.

Акција Камен
Акција Камен

Осумњичени је спроведен у службене просторије ФУП на криминалистичку обраду, након чега ће бити предат у надлежност Тужилаштва БиХ на даље поступање.

“Федерална управа полиције наставља активности на откривању и документовању кривичних ђела из области неовлаштеног промета опојним дрогама, у сарадњи с надлежним полицијским и правосудним институцијама”, наводе у ФУП-у.

Акција је спроведена у сарадњи са МУП-опм Западнохерцеговачког кантона – ПУ Груде.

Акција Камен 2
Акција Камен 2
ФУП

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Подијели:

Тагови :

трговина дрогом

акција Камен

хапшење

Федерална управа полиције

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