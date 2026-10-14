Требињац узео паре за кућу, а радове није ни започео

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Требиње предузимају детаљне мјере и радње на документовању кривичног дјела "Превара".
Требињској полицији запримљена је пријава да је лице иницијала О. З. узело новац од оштећеног за извођење грађевинских радова на кући, али преузете обавезе није испунило, нити је вратило узети новац.
О цјелокупном догађају одмах је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, док полицијски службеници интензивно настављају даљи рад на овом предмету.
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