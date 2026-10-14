Даријана Филиповић са бендом запјевала велики хит

Аутор:АТВ редакција
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Будућа чланица Предсједништва Босне и Херцеговине Даријана Филиповић запјевала пјесму Џенана Лончаревића "Вјерујем у нас", а видео се брзо проширио друштвеним мрежама.
Она је пјевала пратеће вокале пјевачици, која је видео објавила на својим друштвеним мрежама уз опис "Предсједница ти пјева бекове".
"Браво! Супер пјевате", рекла је Даријана пјевачици и гитаристи.
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