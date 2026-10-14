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Даријана Филиповић са бендом запјевала велики хит

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14.10.2026 11:08

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Даријана Филиповић, будућа чланица Предсједништва Босне и Херцеговине, запјевала је на једном догађају, а видео се брзо проширио друштвеним мрежама.
Фото: Screenshot/Facebook

Будућа чланица Предсједништва Босне и Херцеговине Даријана Филиповић запјевала пјесму Џенана Лончаревића "Вјерујем у нас", а видео се брзо проширио друштвеним мрежама.

Она је пјевала пратеће вокале пјевачици, која је видео објавила на својим друштвеним мрежама уз опис "Предсједница ти пјева бекове".

"Браво! Супер пјевате", рекла је Даријана пјевачици и гитаристи.

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Таг :

Даријана Филиповић

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