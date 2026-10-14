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Намирнице које су богате витамином Д: Важно је да их конзумирамо током зиме

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14.10.2026 12:11

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Намирнице које су богате витамином Д: Важно је да их конзумирамо током зиме
Фото: Natallia/Pexels

Витамин Д се синтетише у нашој кожи када је изложена сунцу. Овај нутријент помаже да се регулише начин на који наше тијело складишти минерале и осигурава да се наше кости реминерализују.

Без витамина Д, наша тијела су мање ефикасна у кориштењу калцијума из хране за јачање костију. Витамин Д такође помаже у функционисању имуног система и може играти улогу у заштити од поремећаја расположења попут депресије, објашњава специјалиста Сара Рувен.

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Током зимских мјесеци, када смо знатно мање изложени сунцу, важно је да у исхрану укључимо храну богату витамином Д.

Нема много намирница које природно садрже витамин Д, иако су многе намирнице и пића обогаћени њиме. Када једете храну са витамином Д, једноставан начин да повећате његову апсорпцију јесте комбиновање те хране са неком врстом здраве масти или уља.

Које намирнице садрже витамин Д?

Масне рибе:

Масније рибе попут лососа, пастрмке и сардине богате су витамином Д. Пошто природно садрже више уља, то помаже вашем тијелу да апсорбује витамин Д.

Свињетина:

Свињетина је још један извор витамина Д. Савјет је да печете или пржите свињетину са ароматичним биљем као што су мајчина душица, жалфија и рузмарин, користећи маслиново уље како бисте додали здраву масну компоненту.

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Обогаћене житарице:

Обогаћене житарице су још једна погодна опција за повећање уноса витамина Д. Порција од ¾ шоље обогаћених житарица обезбјеђује 2,5 микрограма витамина Д.

Бирајте житарице које имају мање шећера и више влакана за доручак или ужину и комбинујте их са обогаћеним млијеком како бисте додатно повећали унос витамина Д, преноси НовостиМагазин.

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Тагови :

витамин Д

здравље

витамини

здрава исхрана

Намирнице

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