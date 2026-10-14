Намирнице које су богате витамином Д: Важно је да их конзумирамо током зиме

Аутор:АТВ редакција
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Витамин Д се синтетише у нашој кожи када је изложена сунцу. Овај нутријент помаже да се регулише начин на који наше тијело складишти минерале и осигурава да се наше кости реминерализују.
Без витамина Д, наша тијела су мање ефикасна у кориштењу калцијума из хране за јачање костију. Витамин Д такође помаже у функционисању имуног система и може играти улогу у заштити од поремећаја расположења попут депресије, објашњава специјалиста Сара Рувен.
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Током зимских мјесеци, када смо знатно мање изложени сунцу, важно је да у исхрану укључимо храну богату витамином Д.
Нема много намирница које природно садрже витамин Д, иако су многе намирнице и пића обогаћени њиме. Када једете храну са витамином Д, једноставан начин да повећате његову апсорпцију јесте комбиновање те хране са неком врстом здраве масти или уља.
Масне рибе:
Масније рибе попут лососа, пастрмке и сардине богате су витамином Д. Пошто природно садрже више уља, то помаже вашем тијелу да апсорбује витамин Д.
Свињетина:
Свињетина је још један извор витамина Д. Савјет је да печете или пржите свињетину са ароматичним биљем као што су мајчина душица, жалфија и рузмарин, користећи маслиново уље како бисте додали здраву масну компоненту.
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Обогаћене житарице:
Обогаћене житарице су још једна погодна опција за повећање уноса витамина Д. Порција од ¾ шоље обогаћених житарица обезбјеђује 2,5 микрограма витамина Д.
Бирајте житарице које имају мање шећера и више влакана за доручак или ужину и комбинујте их са обогаћеним млијеком како бисте додатно повећали унос витамина Д, преноси НовостиМагазин.
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