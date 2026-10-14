Космички спектакл у свемиру: Четири црне рупе иду на директан судар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Астрономи су дошли до фасцинантног открића идентификовали су два пара масивних црних рупа у удаљеним патуљастим галаксијама које су на путу ка међусобном судару, што би могло да пружи потпуно нове увиде у еволуцију свемира и настанак великих галаксија.
Истраживачи су, користећи рендгенска, инфрацрвена и оптичка посматрања, идентификовали ове парове црних рупа у патуљастим галаксијама које се спајају у оквиру два различита галактичка јата.
Један пар налази се у галактичком јату Абел 133, удаљеном око 760 милиона свјетлосних година од Земље, док је други у јату Абел 1758С, на удаљености од приближно три милијарде и 200 милиона свјетлосних година.
У истраживању су коришћени подаци НАСА-иног рендгенског опсерваторијума "Чандра", свемирског телескопа за инфрацрвена посматрања WИСЕ и оптичка посматрања телескопа Канада-Француска-Хаваји.
Пар црних рупа у јату Абелл 133 налази се, према процјенама научника, у завршној фази спајања двије патуљасте галаксије. Судар је оставио дугачак реп материје настао усљед гравитационих, односно плимских сила. Овај систем добио је назив "Мирабилис", по угроженој врсти колибрија познатој по дугом репу.
Градови и општине
Ученици евакуисани, настава отказана: Стигла дојава о бомби у школи
Други пар, у јату Абелл 1758С, налази се у ранијој фази спајања, а између двије галаксије уочљив је мост од звијезда и космичког гаса. Галаксије су назване "Елстир" и "Винтеј", према ликовима из романа "У трагању за изгубљеним временом" француског писца Марсела Пруста.
Идентификовали смо прва два различита пара црних рупа у патуљастим галаксијама које се сударају - изјавила је коауторка истраживања Оливија Холмс са Универзитета Алабама у Таскалуси.
Она је навела да би проучавање ових система, као модела за сличне структуре у раном свемиру, могло да помогне у разумијевању првих галаксија, њихових црних рупа и формирања звијезда изазваног галактичким сударима.
Коауторка истраживања Брена Велс оцијенила је да су многе патуљасте галаксије и њихове црне рупе у раном свемиру током милијарди година вјероватно значајно порасле захваљујући поновљеним спајањима.
Научници сматрају да су патуљасте галаксије биле бројне у раном свемиру, стотинама милиона година након Великог праска, и да су се временом спајале, доприносећи настанку већих галактичких структура.
На неки начин, патуљасте галаксије су наши галактички преци, који су еволуирали милијардама година да би произвели велике галаксије попут нашег Млијечног пута - навела је Велс, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч0
Савјети
2 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
3 д0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
51
12
50
12
40
12
40
Тренутно на програму