Лажна обећања или манипулација: Зашто се партнери нагло мијењају у вези?

Аутор:АТВ редакција
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На почетку везе жели све што желите и ви: брак, дјецу, заједнички живот, стабилност и будућност која се подразумијева.
Говори праве ствари, показује интересовање и оставља утисак особе која зна шта хоће. А онда, када однос постане озбиљнији, почиње да се повлачи. Оно што је некада желио одједном више није сигуран да жели, планови постају неодређени, а ви покушавате да разумијете шта се догодило са особом коју сте упознали.
Да ли је све вријеме глумила, говорила оно што сте жељели да чујете само да би вас освојила или је заиста вјеровала у све што је обећавала? О овим питањима разговарали смо са психолошкињом Саром Ивановић, која објашњава да промјена понашања не мора аутоматски да значи манипулацију, али да начин на који се неко односи према сопственим обећањима говори много више од свега што је изговорио на почетку.
Када неко на почетку односа говори да жели исто што и партнер, а касније се понаша потпуно другачије, најлакше је закључити да је од почетка лагао. Ипак, Сара Ивановић упозорава да такво објашњење није увијек тачно.
То може да се деси из више разлога, нема правила. Ако неко на почетку прича да жели исто што и ви, а касније живи потпуно другачије, не можемо само на основу те промјене да знамо да ли је особа лагала. Можда је заиста у старту имала визију да је то нешто што жели, али постоји могућност да касније промијени мишљење, објашњава психолошкиња.
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Међутим, постоје и они који свјесно прилагођавају своје понашање очекивањима друге стране како би је освојили. Са друге стране, неки људи говоре о својој идеалној верзији себе.
Неки људи се свјесно прилагођавају ономе што друга страна жели да чује. Неки други могу да говоре о својој идеалној верзији себе. Заиста им се допада идеја о браку, дјеци, заједничком животу, али не размишљају о томе шта би заправо значило преузимање те улоге, односно преузимање одговорности, обавеза и одрицања. Воле у теорији, али не воле у пракси, каже Ивановић.
Заједнички живот није само дијељење лијепих тренутака, а озбиљна веза подразумијева одговорност и када однос престане да буде једноставан. Такође, постоје и они који се плаше одбијања, па на почетку прећуте разлике у вриједностима.
Први мјесеци везе често су период у којем партнера посматрамо кроз оно што нам се код њега допада и кроз ружичасте наочаре заљубљености.
Ту улогу игра заљубљеност, када се виде само могућности, а не ограничења. Све је лијепо. И као да тек онда, када однос постане стабилнији, крећу нека друга питања: шта ми смета, шта сам спремна да промијеним, шта треба други да промијени. Тада се разлике виде много јасније, наводи она.
Почетак везе зато није увијек поуздана слика онога што ће однос постати, јер се нека ограничења покажу тек када се партнери суоче са конкретним ситуацијама.
Свако има право да током односа схвати да нешто више не жели или да није спреман за брак и заједнички живот. Сама промјена мишљења не доказује да је неко раније лагао.
Човјек има право да промијени мишљење, да се уплаши када постоји одговорност, али је јако битно да то комуницира. Значи, да то јасно каже, истиче Ивановић.
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Проблем настаје када неко дуготрајно одржава наду у оно што је обећао, иако зна да то не може да испуни.
Није ствар у томе да ли је особа нешто обећала или мислила у старту. Постоји могућност да ће се предомислити, али важно је да то комуницира, а не да даје привид спремности или пасивно-агресивно одржава контакт са циљем да ту постоји нека нада. Јер ту другу особу то заиста може да повреди, каже психолошкиња.
Постоје односи у којима једна особа не жели да направи сљедећи корак, али истовремено не жели ни да прекине везу.
Дешава се често да људи не могу да прекину тај однос, односно нису спремни да се одрекну тог односа, а нису спремни ни да се упусте у тај однос. Ту постоји амбиваленција и конфликт, гдје се јављају проблеми у релацији, објашњава Ивановић.
Психолошкиња сматра да је од откривања шта је неко мислио на почетку много важније посматрати како особа реагује када постане очигледно да постоји раскорак између ријечи и поступака.
Оцјењујемо како се особа понаша, не само оно што је рекла. Да ли је после тога стала и рекла: ипак ово није оно што сам мислила, нисам спремна на то. И то је у реду. Онда одговорно приступа томе да јасно каже које су жеље, могућности и капацитети, наводи Ивановић.
На почетку односа људи се често фокусирају на идеалне могућности, умјесто на реалне капацитете партнера.
Људи се обично фокусирају на могућности, а мање на капацитете. Колико особа може, односно шта је показала, објашњава психолошкиња.
Како однос напредује, очекивања би све мање требало да се ослањају на оно што је неко обећао, а све више на оно што заиста показује кроз дјела. Однос живимо са особом која је пред нама, а не са оном која нам је обећала да ће једног дана постати, преноси Она.рс.
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