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Акција "Вертиго 2": Ухапшене четири особе због кријумчарења миграната

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14.10.2026 12:40

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У оперативној акцији кодног назива "Вертиго 2" ухапшене су четири особе – М.П., А.К., Ж.К. и Д.Ч. због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела "Кријумчарење лица" и "Организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната" КЗ БиХ.
Фото: Уступљена фотографија

У оперативној акцији кодног назива "Вертиго 2" ухапшене су четири особе – М.П., А.К., Ж.К. и Д.Ч. због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела "Кријумчарење лица" и "Организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната" КЗ БиХ.

Акцију су реализовали полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Полицијске управе Приједор реализовали

Оперативна акција "Вертиго 2" је резултат вишемјесечне истраге која се води под надзором Тужилаштва БИХ, у оквиру које је остварена међуполицијска сарадња и размјена информација са Еуропол-ом, и полицијским агенцијама Републике Србије, Хрватске, Словеније и Италије.

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Ухапшени се сумњиче да су у оквиру организоване криминалне групе која је дјеловала на подручју БиХ од септембра прошле године, па до септембра мјесеца ове године вршили кријумчарење илегалних миграната на начин да су их сакривали у товарне просторе теретних возила заједно са робом која се легално транспортовала, те их на тај начин илегално пребацивали преко границе са Републиком Хрватском и даље на подручје других земаља Европске уније, гдје је крајње одредиште била Република Италија.

Акција "Вертиго 2"
Акција "Вертиго 2"
Уступљена фотографија

Током трајања истраге, спријечено је кријумчарење укупно 95 илегалних миграната држављана Кине, Турске и Ирана на подручје земаља Европске уније.

"На основу Наредбе Суда БиХ извршено је више претреса на подручју Приједора и Новог Града, којом приликом су привремено одузети предмети који ће служити као докази у даљем поступку", наводи се у саопштењу полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

хапшење

Полицијска акција

МУП Републике Српске

Вертиго 2

кријумчарење мигратана

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