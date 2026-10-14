Акција "Вертиго 2": Ухапшене четири особе због кријумчарења миграната

Аутор:АТВ редакција
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У оперативној акцији кодног назива "Вертиго 2" ухапшене су четири особе – М.П., А.К., Ж.К. и Д.Ч. због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела "Кријумчарење лица" и "Организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната" КЗ БиХ.
Акцију су реализовали полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Полицијске управе Приједор реализовали
Оперативна акција "Вертиго 2" је резултат вишемјесечне истраге која се води под надзором Тужилаштва БИХ, у оквиру које је остварена међуполицијска сарадња и размјена информација са Еуропол-ом, и полицијским агенцијама Републике Србије, Хрватске, Словеније и Италије.
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Ухапшени се сумњиче да су у оквиру организоване криминалне групе која је дјеловала на подручју БиХ од септембра прошле године, па до септембра мјесеца ове године вршили кријумчарење илегалних миграната на начин да су их сакривали у товарне просторе теретних возила заједно са робом која се легално транспортовала, те их на тај начин илегално пребацивали преко границе са Републиком Хрватском и даље на подручје других земаља Европске уније, гдје је крајње одредиште била Република Италија.
Током трајања истраге, спријечено је кријумчарење укупно 95 илегалних миграната држављана Кине, Турске и Ирана на подручје земаља Европске уније.
"На основу Наредбе Суда БиХ извршено је више претреса на подручју Приједора и Новог Града, којом приликом су привремено одузети предмети који ће служити као докази у даљем поступку", наводи се у саопштењу полиције.
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