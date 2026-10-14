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Акција ”Језеро”: Ђерићу и Дацићу предложен притвор

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14.10.2026 11:54

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акција Језеро, одузета дрога и оружје
Фото: ФУП

Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Златку Ђерићу и Емиру Дацићу, ухапшенима у акцији ”Језеро” у којој је откривено више од 10 килограма дроге.

Ђерић и Дацић осумњичени су за неовлаштен промет дрогом и недозвољено држање оружја и муниције. Притвор им је предложен због опасности да би боравком на слободи могли поновити кривично дјело.

У стану и ауту крио кокаин и амфетамин

”Они су осумњичени да су набављали и држали дрогу ради даље продаје. Приликом претреса аутомобила и стана осумњиченог Дацића пронађено је и одузето око 750 грама кокаина и око 865 грама амфетамина, вага за прецизно мјерење, као и новац у износу од 9.200 КМ и 1.250 евра, за који се сумња да потиче од продаје дроге”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

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Додају да је код Дацића пронађен пиштољ с оквиром у којем се налазило шест метака.

Ђерићу одузете пушке и радио станице

”У стану осумњиченог Златка Ђерића пронађено је око 8,5 килограма канабиса, око два килограма амфетамина, 3 килограма кетамина. Пронађено је и око 3.300 таблета екстазија, седам литара амфетаминског уља, дигиталне ваге, вакумирке и друга опрема која се може користити за вагање и паковање опојних дрога, као и четири ручне радио-станице”, наводи се у саопштењу.

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Додаје се да је од Ђерића пдузето пет пушака, један аутоматски пиштољ, више оквира за оружје, оптички нишани и већа количина муниције. Иначе, Златко Ђерић је раније осуђиван за трговину наркотицима на казну затвора од двије године.

О приједлогу за притвору одлучиваће Општински суд у Сарајеву.

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Тагови :

Акција Језеро

Златко Ђерић

Емир Дацић

ФУП

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