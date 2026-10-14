Акција ”Језеро”: Ђерићу и Дацићу предложен притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Златку Ђерићу и Емиру Дацићу, ухапшенима у акцији ”Језеро” у којој је откривено више од 10 килограма дроге.
Ђерић и Дацић осумњичени су за неовлаштен промет дрогом и недозвољено држање оружја и муниције. Притвор им је предложен због опасности да би боравком на слободи могли поновити кривично дјело.
”Они су осумњичени да су набављали и држали дрогу ради даље продаје. Приликом претреса аутомобила и стана осумњиченог Дацића пронађено је и одузето око 750 грама кокаина и око 865 грама амфетамина, вага за прецизно мјерење, као и новац у износу од 9.200 КМ и 1.250 евра, за који се сумња да потиче од продаје дроге”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.
Хроника
Познато ко је ухапшен у акцији "Језеро"
Додају да је код Дацића пронађен пиштољ с оквиром у којем се налазило шест метака.
”У стану осумњиченог Златка Ђерића пронађено је око 8,5 килограма канабиса, око два килограма амфетамина, 3 килограма кетамина. Пронађено је и око 3.300 таблета екстазија, седам литара амфетаминског уља, дигиталне ваге, вакумирке и друга опрема која се може користити за вагање и паковање опојних дрога, као и четири ручне радио-станице”, наводи се у саопштењу.
Хроника
Акција “Камен”: У шлеперу откривено 100 килограма марихуане
Додаје се да је од Ђерића пдузето пет пушака, један аутоматски пиштољ, више оквира за оружје, оптички нишани и већа количина муниције. Иначе, Златко Ђерић је раније осуђиван за трговину наркотицима на казну затвора од двије године.
О приједлогу за притвору одлучиваће Општински суд у Сарајеву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
52
12
51
12
50
12
40
12
40
Тренутно на програму