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3 ствари које ради мушкарац који не види себе поред тебе

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11.10.2026 13:56

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Љубав. вјенчање
Фото: Unsplash

Мушкарац који не планира будућност са вама може бити пажљив, али избјегава озбиљне теме.

Понекад жена осјећа да је мушкарац близак, али не баш са њом. Он може бити пажљив, њежан, страствен, редовно слати поруке, па чак и говорити о својим осјећањима, а ипак остаје чудан осјећај неизвјесности у вези. Као да се крећете заједно, али само до одређене тачке послије које почиње територија на коју вас не позива.

Овдје је посебно лако помјешати присуство са намјером. Мушкарац може истински уживати у жени, осјећати снажну привлачност према њој и апсолутно не жељети да је изгуби али то не значи да је замишља као дио свог будућег живота.

Обично се разлика не манифестује у гласним изјавама, већ у много тишим стварима: у томе како мушкарац гради односе током времена, какво мјесто вам даје у свом животу и да ли је у стању да говори о будућности не апстрактно, већ конкретно.

Постоје три знака на која вриједи обратити посебну пажњу:

1. Лако говори о садашњости, али избјегава конкретну будућност

Мушкарац би могао радо да разговара о томе гдје ћете ићи за викенд, шта ћете радити увече или гдје ћете путовати сљедећег љета. Али чим разговор дотакне озбиљније теме, све постаје нејасно.

„Видјећемо.“

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„Хајде само да уживамо у ономе што имамо.“

„Не волим да планирам толико унапред.“

Једна фраза попут ове не доказује ништа, јер неки људи заиста не воле да праве дугорочне планове. Међутим, ако неизвјесност постане образац, а не особина личности, вриједи обратити пажњу на то.

Особа која вас заиста види у својој будућности обично постепено почиње да вас укључује у њу допуштајући саму идеју да ћете за шест мјесеци, годину или неколико година и даље бити дио њеног живота. Ако га било какво помињање будућности натјера да промијени тему, нашали се или остави све неодлучним, можда му је једноставно удобно са оним како ствари стоје сада.

2. Држи те подаље од свог стварног живота

Постоје мушкарци који се дивно проводе са женом, али истовремено као да је држе подаље од свог живота. Излазите на састанке, проводите вечери заједно, путујете и разговарате, али постоје јасне границе које он не тражи да пређете.

Мало знате о његовом стварном свакодневном животу, не познајете његове блиске пријатеље нити учествујете у важним догађајима. Када вас особа заиста посматра као дугорочног партнера, временом се јавља природна жеља да вас упозна са својим светом: да вас упозна са пријатељима, позове на позната мјеста и узме у обзир приликом доношења одлука. Ако мушкарац жели само онај дио интимности који му сада одговара, а избјегава интеграцију ваших живота, то је елоквентан сигнал.

3. Жели интимност без преузимања одговорности

Ово је можда најважнији знак. Мушкарац можда жели вашу наклоност, пажњу, емоционалну подршку и интимност, али истовремено не жели сигурност, посвећеност нити потребу да узме у обзир ваше потребе.

Он жели да буде са вама када се осјећа добро и удобно, али када је у питању оно што је вама потребно, изговара се, остаје нејасан или вас моли да га не „притискате“.

Намјере особе не могу се заслужити савршеним понашањем. Ако мушкарац не жели будућност са вама, ваш посао није да пронађете праву комбинацију ријечи да га натјерате да промијени мишљење, већ да схватите да ли се ваше жеље поклапају. Везе постају болне када један партнер жели будућност, а други користи садашњост, остављајући првог у нади, преноси Стил.

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