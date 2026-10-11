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Додик: Сачували смо суштину, снагу и институције Републике Српске

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11.10.2026 13:42

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је за вријеме док је на власти сачувана суштина Републике Српске, њена снага и институције и да је потпуно увјерен да БиХ може опстати само ако има изворни Дејтон.

"Ово што су они покрали, отели, поставили, и сада као `то је готово` - није готово ништа. Апсолутно. Једино што је за нас готово су одредбе Устава", рекао је Додик.

Он је указао да у уставној власти БиХ нема Суда и Тужилаштва БиХ, нема војске БиХ, нема индиректних пореза БиХ, нема обавјештајне службе.

"Нема много чега другог што су они под причом `европских интеграција` нама отели. Причом: ето, морате да идете ка Европи, ми изоловани, санкционисани. Не само моја генерација, него и други. Увијек смо се трудили, и кад смо нешто морали да прогутамо, то је морало да буде најминималније што смо ми могли да поднесемо", навео је Додик за РТС.

Он је истакао да је сачувана суштина Републике Српске, њена снага и институције.

"Сачували смо њена права, која су доминантна и која одлучују и на нивоу БиХ. И само је потребна компактна политичка власт да Република Српска буквално још више васкрсне и ојача", поручио је Додик.

Додик је рекао да је направио маестралан, монументалан успјех, што је Република Српска преживјела све ово вријеме.

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Тагови :

Милорад Додик

БиХ

Република Српска

Дејтонски споразум

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