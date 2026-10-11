Ауто тешко пали ујутру? Ова грешка може довести до скупог квара

Аутор:АТВ редакција
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Прва хладна јесења јутра често доносе проблеме возачима чији аутомобили тешко пале. Мотор се споро окреће или уопште не успијева да стартује, а упорно покушавање паљења може додатно оптеретити акумулатор и анласер.
Један од најчешћих узрока проблема је ослабљен акумулатор. Високе љетне температуре убрзавају његово старење, док ниже температуре у јесен отежавају покретање мотора. Хладноћа смањује расположиву снагу акумулатора управо у тренутку када је мотору потребна већа енергија за стартовање.
Према подацима њемачког аутомобилског клуба АДАЦ, проблеми са акумулатором чест су разлог интервенција на путу. Додатни проблем могу представљати кратке градске вожње, током којих алтернатор понекад нема довољно времена да надокнади потрошену енергију.
На отежано паљење утиче и моторно уље. На ниским температурама оно постаје гушће, па мотор пружа већи отпор при покретању. Због тога је важно користити уље одговарајуће вискозности и мијењати га у складу с препорукама произвођача возила.
Једна од грешака коју возачи праве јесте да дуго и непрекидно покушавају да покрену мотор. Анласер, односно електропокретач, предвиђен је за краткотрајно оптерећење. Предуго верглање може довести до његовог прегријавања и оштећења.
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Ако мотор не пали након неколико кратких покушаја, боље је направити паузу и утврдити узрок проблема него настављати с паљењем на силу. Ако се проблем понавља, потребно је провјерити акумулатор, анласер и систем за покретање мотора.
Прије покушаја покретања мотора искључите непотребне електричне потрошаче, попут радија, вентилације и гријања стакала. Тако ће већи дио расположиве енергије акумулатора остати на располагању за покретање мотора.
Код аутомобила с ручним мјењачем притисните квачило до краја, јер се тиме може смањити оптерећење приликом стартовања.
Ако мотор и даље тешко пали, немојте одмах закључити да је проблем само у акумулатору. Узрок могу бити и анласер, систем за довод горива, свјећице код бензинских мотора или гријачи код дизел-мотора.
Ако примијетите да се мотор ујутру окреће знатно спорије него током љета, препоручљиво је провјерити акумулатор и систем за покретање прије доласка хладнијег времена. Правовремена дијагностика може спријечити додатне кварове и непотребне трошкове, преноси Телеграф.
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