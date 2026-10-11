Инцидент у Шипову: Пијан дошао у полицијску станицу па напао полицајца

Аутор:АТВ редакција
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И. П. ухапшен је након што је пијан дошао у Полицијску станицу Шипово, гдје је вербално и физички напао полицијског службеника и нанио му повреде.
Код осумњиченог утврђено 2,56 промила алкохола у организму.
Повријеђеном полицијском службенику медицинска помоћ указана је у Дому здравља Шипово.
И. П. осумњичен је за кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
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"О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да му након комплетирања предмета у редовној процедури буде достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу", из Полицијске управе Мркоњић Град саопштено је да је
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