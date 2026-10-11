Logo

Инцидент у Шипову: Пијан дошао у полицијску станицу па напао полицајца

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.10.2026 12:10

Коментари:

0
Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

И. П. ухапшен је након што је пијан дошао у Полицијску станицу Шипово, гд‌је је вербално и физички напао полицијског службеника и нанио му повреде.

Код осумњиченог утврђено 2,56 промила алкохола у организму.

Повријеђеном полицијском службенику медицинска помоћ указана је у Дому здравља Шипово.

И. П. осумњичен је за кривично д‌јело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Лисице на рукама

Хроника

Црногорац украо службени "пасат" Општине Билећа, па га слупао

"О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да му након комплетирања предмета у редовној процедури буде достављен извјештај о почињеном кривичном д‌јелу", из Полицијске управе Мркоњић Град саопштено је да је

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Шипово

физички напад

полицајац

Коментари (0)

Више из рубрике

Лисице на рукама женска рука

Хроника

Црногорац украо службени "пасат" Општине Билећа, па га слупао

2 ч

0
МУП РС полиција лого возило

Хроника

Велика акција МУП-а Српске кодног назива "Sleeper": Претреси на више локациија

21 ч

0
Полиција, увиђај

Хроника

Младић (20) страдао у тешкој несрећи код Лакташа

21 ч

0
Припадници Граничне полиције БиХ открили су два локалитета на подручју Брчког на којима је била засађена укупно 41 стабљика индијске конопље, а два лица су ухапшена.

Хроника

Гранична полиција БиХ пронашла 41 стабло индијске конопље: Ухапшене двије особе

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

06

Креће сезона зимске опреме: Казне до 5.000 КМ, а многи не знају сва правила

13

56

3 ствари које ради мушкарац који не види себе поред тебе

13

55

Неда Украден открила тајну младоликог изгледа

13

42

Додик: Сачували смо суштину, снагу и институције Републике Српске

13

41

Песков: Зеленски у стању хистерије, неспособан да реагује

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима