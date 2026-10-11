Црногорац украо службени "пасат" Општине Билећа, па га слупао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Држављанин Црне Горе Д.Р. (29) из Тивта завршио је иза решетака након што је у Билећи украо службени аутомобил Општине Билећа, а потом њиме направио саобраћајну незгоду.
Окружно јавно тужилаштво у Требињу затражило је одређивање притвора за двадесетдеветогодишњака због сумње да је починио кривично дјело "Крађа".
Филмска крађа догодила се у раним јутарњим часовима, 7. октобра, око 04:30 часова, директно испред зграде Општине Билећа.
Осумњичени Д.Р. одвезао је општински "VW Passat", али се његова дивља вожња брзо завршила. Током бјекства ударио је у путну инфраструктуру и направио праву штету на возилу. Према званичним процјенама, Општини Билећа причињена је материјална штета у износу од чак 4.850 КМ.
Приједлог за одређивање притвора упућен је Основном суду у Требињу, који ће донијети коначну одлуку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
21 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
22 ч0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
06
13
56
13
55
13
42
13
41
Тренутно на програму