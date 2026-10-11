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Црногорац украо службени "пасат" Општине Билећа, па га слупао

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11.10.2026 11:49

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Држављанин Црне Горе Д.Р. (29) из Тивта завршио је иза решетака након што је у Билећи украо службени аутомобил Општине Билећа, а потом њиме направио саобраћајну незгоду.

Окружно јавно тужилаштво у Требињу затражило је одређивање притвора за двадесетдеветогодишњака због сумње да је починио кривично дјело "Крађа".

Филмска крађа догодила се у раним јутарњим часовима, 7. октобра, око 04:30 часова, директно испред зграде Општине Билећа.

Осумњичени Д.Р. одвезао је општински "VW Passat", али се његова дивља вожња брзо завршила. Током бјекства ударио је у путну инфраструктуру и направио праву штету на возилу. Према званичним процјенама, Општини Билећа причињена је материјална штета у износу од чак 4.850 КМ.

Приједлог за одређивање притвора упућен је Основном суду у Требињу, који ће донијети коначну одлуку.

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Тагови :

Крађа

Ауто

Билећа

хапшење

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