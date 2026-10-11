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Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил завршио на крову у каналу

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11.10.2026 12:25

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У бањалучком насељу Лауш јуче ујутру догодила се саобраћајна незгода у којој је једна особа задобила повреде.
Фото: Facebook

Једна особа задобила је повреде у саобраћајној незгоди која се јуче ујутру догодила у бањалучком насељу Лауш.

До незгоде је дошло када је возило слетјело с коловоза, ударило у електрични стуб и преврнуло се на кров у канал поред пута.

Од силине удара, бетонски стуб за пренос електричне енергије знатно је оштећен и остао је накривљен изнад канала, што се види на објављеним фотографијама са лица мјеста на фејсбук страници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.

Према информацијама које су ватрогасци објавили, техничка интервенција дојављена је у 08:58 часова у Карађорђевој улици.

Припадници ватрогасне јединице убрзо су стигли на лице мјеста како би пружили помоћ и учествовали у спашавању особе.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Бањалука

удес

судар

Лауш

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